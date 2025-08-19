Neden Daha Çok Harcamak İstiyoruz? Para Harcama İsteği Harcadıkça Tetiklenir mi?
Yeni bir şey almak hepimizi bir anlığına mutlu ediyor değil mi? Bir tişört, bir kahve, hatta bir market sepeti dolusu aslında ihtiyaç olmayan ama çok tatlı o ürün… Sonra bir bakıyoruz, cüzdan hafiflemiş ama tatmin hissi hala yerinde durmuyor. Hatta tam tersine daha da fazlasını istiyoruz! Peki neden böyle oluyor? Harcadıkça neden yeniden harcamak istiyoruz? Gel, beynimizin bize küçük küçük oyunlar oynadığı bu durumu birlikte inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Para harcamak, kısa süreli bir mutluluk hissi yaratır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Canın sıkıldığında alışveriş yapmak geçici bir çare olabilir.
Sosyal medya ve çevremiz, harcama isteğimizi farkında olmadan tetikler.
Online alışverişin kolaylığı, harcama kontrolümüzü zorlaştırır ve bütçemizi aşmamıza neden olur.
Alışveriş yapmak, bazen ihtiyaçtan çok boş zamanları doldurmak için bir alışkanlık haline gelir.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Karadeniz Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Çalıştığım projelerde sürdürülebilir tasarım özelinde deneyim edinme fırsatı buldum. Bu süreçte sürdürülebilir malzemeler üzerine çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri üretmeye başladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın