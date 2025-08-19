Neden Daha Çok Harcamak İstiyoruz? Para Harcama İsteği Harcadıkça Tetiklenir mi?

Yeni bir şey almak hepimizi bir anlığına mutlu ediyor değil mi? Bir tişört, bir kahve, hatta bir market sepeti dolusu aslında ihtiyaç olmayan ama çok tatlı o ürün… Sonra bir bakıyoruz, cüzdan hafiflemiş ama tatmin hissi hala yerinde durmuyor. Hatta tam tersine daha da fazlasını istiyoruz! Peki neden böyle oluyor? Harcadıkça neden yeniden harcamak istiyoruz? Gel, beynimizin bize küçük küçük oyunlar oynadığı bu durumu birlikte inceleyelim.