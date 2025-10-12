Müziğin Zamansız Tınıları Arasında, Her Notada Bir Hikaye, Her Seste Bir Duygu Saklayan: Zerrin Mete

Senin hayat kitabının ön sözünde ne yazıyor?

Bu kitap, yüksek sesle yaşamayı seçen bir kadının verdiği sessiz savaşların hikâyesidir.

Müziğin, ruhunun bir yansıması olarak nasıl şekilleniyor? Sesinin derinliklerinde saklı duyguları nasıl keşfediyorsun? Ruhunun melodisini inşa ederken hangi içsel enerji ile dans ediyorsun?

Müzik, benim için ruhumun sesi.

Ne hissediyorsam, sesimde yankı buluyor; kimi zaman öfke, kimi zaman özlem, kimi zaman da saf bir sevgi… Şarkı söylerken sadece notaları değil, içimde biriken duyguları da serbest bırakıyorum.

Her şarkı, iç dünyamla bir yüzleşme gibi. Bazen unuttuklarımı hatırlatıyor, bazen sakladıklarımı dışa vuruyor. Ruhumun içindeki melodileri oluştururken, içimdeki sessizlikle de, fırtınayla da barışıyorum. Ve o anlarda gerçekten kendim oluyorum.

Cazın özgür ruhu, rock'ın isyankâr enerjisi ve orkestral müziğin ihtişamı... Bu farklı müzik türlerinde solistlik yaparken, her birinin ruhunu kendi sesinle nasıl harmanlıyorsun? Bu çeşitlilik, sesinin hangi 'görünmez katmanlarını' ortaya çıkardı?

Klasik Caz bana bambaşka bir dünyanın da olduğunu, rock güç ve enerjiyi, orkestral müzik ise müziğin bütün zenginliğini gösterdi.

Her türde başka bir yanım ortaya çıkıyor. Cazda vokal yaparken kendimi serbest bırakıyorum, rock söylerken içimdeki gücü ortaya koyuyorum, orkestral müzikte ise o kadar görkemli bir sound karşısında ayaklarım yerden kesiliyor.

Bu farklı tarzlar, sesimin sadece bir tınıdan ibaret olmadığını gösterdi bana..

Doğmamış güne mektubunun ilk cümlesi ne olurdu?

Sanırım şöyle bir şey olurdu…

“Henüz doğmadın ama ben seni yıllardır bekliyorum; belki bir şarkının nakaratında, belki de sahne ışıklarının arasındaki sessizlikte…”

Müzikal parçalarının, dinleyicilerinin bilinçaltında nasıl yankılar uyandırdığını hissedebiliyor musun?

Evet, çoğu zaman hissediyorum.

Şarkı söylerken sadece sesimi değil, duygularımı da paylaşıyorum ve bazı anlarda izleyicinin bakışından, sessizliğinden, hatta nefes alışından bile o duygunun onlara geçtiğini anlıyorum.

Çünkü müzik, söylenmeyenleri de anlatıyor. Ve bazen bir şarkı, dinleyenin içindeki en gizli yere dokunabiliyor.