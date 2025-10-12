onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Müziğin Zamansız Tınıları Arasında, Her Notada Bir Hikaye, Her Seste Bir Duygu Saklayan: Zerrin Mete

etiket Müziğin Zamansız Tınıları Arasında, Her Notada Bir Hikaye, Her Seste Bir Duygu Saklayan: Zerrin Mete

Seslenen Adam
Seslenen Adam - Yazio
12.10.2025 - 16:53

Dinleyeni sesinin derinliklerinde gizli dünyaları keşfetmeye davet ediyor. Uludağ Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü mezunu olan ve uzun yıllardır müzik dünyasında aktif bir şekilde yer alan Zerrin Mete, yalnızca bir ses sanatçısı değil, aynı zamanda bir eğitimci olarak da derin izler bırakıyor. Sesinin melodileri, yaşamın labirentinde bir rehber gibi yol gösterirken, her şarkısı bir rüyanın izlerini taşıyor. Müziğiyle şiirsel sözlerini harmanladığında ise, yalnızca kulaklara değil; kalbin derinliklerine dokunan, ruhun en gizli köşelerine ışık tutan bir senfoni yaratmakta.

Sanatına ilk adım attığınızda, Zerrin Mete’nin müziğinin bir nehir gibi akıp gittiğini, her kıvrımında yeni bir tat barındırdığını hissedersiniz.

Sanatına ilk adım attığınızda, Zerrin Mete’nin müziğinin bir nehir gibi akıp gittiğini, her kıvrımında yeni bir tat barındırdığını hissedersiniz.

Sesinde gece yarısının dinginliğini, ay ışığının huzur veren parıltılarını bulurken, melodileri, gün doğumunun sıcak ışıklarıyla sizi sarar.

2001 yılında 'Hayata' adlı single’ı ile müzik dünyasına güçlü bir giriş yapmıştı Zerrin Mete, sonrasında profesyonel olarak caz, rock ve orkestral gruplarda solistlik yaptı. 1997 yılından bu yana piyano ve ritm gitar dersleri vererek, genç müzisyenlere ilham olmaya devam ediyor.

Ayrıca Galatasaray Lisesindeki müzik öğretmenliği göreviyle Türk müziği eğitimine değerli katkılarda bulunmakta. 2015 yılında Türkiye Polifonik Korolar Festivaline katılarak, Galatasaray Lisesi Korosunun 'Ritmik Beraberlik-Ritmik Uyum' kategorisinde ödül kazanmasını sağlarken, eğitmenlikteki başarısını da taçlandırdı.

Sanatçının her performansı, bir zaman yolculuğuna çıkmak gibidir; geçmişin izlerini geleceğin umutlarıyla harmanlar. Zerrin Mete, dinleyicisini sadece bir anlık müzikal keyfe değil, derin bir içsel keşfe davet eder. 

Bu röportajda, onun ruhunun gizli köşelerine dokunacak, müziğinin ardındaki evrensel enerjiyle içsel dünyasının inceliklerini anlamaya çalışacağız. Sesine yön veren ilham kaynaklarını, sanatının derinliklerini ve kişisel yolculuğunu birlikte keşfedeceğiz.

Gelin, müziğin ve yaşamın kesişim noktasında, Zerrin Mete’nin dünyasına birlikte adım atalım. Her bir soru, sizi onun melodik evreninde kaybolmaya, kendi içsel yolculuğunuza çıkmaya davet ederken; Zerrin Mete’nin müziğinin büyülü dokunuşunu daha yakından hissetmenizi sağlayacak.

Zerrin Mete ile röportaj 👇

Zerrin Mete ile röportaj 👇

Senin hayat kitabının ön sözünde ne yazıyor? 

Bu kitap, yüksek sesle yaşamayı seçen bir kadının verdiği sessiz savaşların hikâyesidir.

Müziğin, ruhunun bir yansıması olarak nasıl şekilleniyor? Sesinin derinliklerinde saklı duyguları nasıl keşfediyorsun? Ruhunun melodisini inşa ederken hangi içsel enerji ile dans ediyorsun?

Müzik, benim için ruhumun sesi.

Ne hissediyorsam, sesimde yankı buluyor; kimi zaman öfke, kimi zaman özlem, kimi zaman da saf bir sevgi… Şarkı söylerken sadece notaları değil, içimde biriken duyguları da serbest bırakıyorum. 

Her şarkı, iç dünyamla bir yüzleşme gibi. Bazen unuttuklarımı hatırlatıyor, bazen sakladıklarımı dışa vuruyor. Ruhumun içindeki melodileri  oluştururken, içimdeki sessizlikle de, fırtınayla da barışıyorum. Ve o anlarda gerçekten kendim oluyorum.

Cazın özgür ruhu, rock'ın isyankâr enerjisi ve orkestral müziğin ihtişamı... Bu farklı müzik türlerinde solistlik yaparken, her birinin ruhunu kendi sesinle nasıl harmanlıyorsun? Bu çeşitlilik, sesinin hangi 'görünmez katmanlarını' ortaya çıkardı?

Klasik Caz bana bambaşka bir dünyanın da olduğunu, rock güç ve enerjiyi, orkestral müzik ise müziğin bütün zenginliğini gösterdi.

Her türde başka bir yanım ortaya çıkıyor. Cazda vokal yaparken kendimi serbest bırakıyorum, rock söylerken içimdeki gücü ortaya koyuyorum, orkestral müzikte ise o kadar görkemli bir sound karşısında ayaklarım yerden kesiliyor.

Bu farklı tarzlar, sesimin sadece bir tınıdan ibaret olmadığını gösterdi bana..

Doğmamış güne mektubunun ilk cümlesi ne olurdu?

Sanırım şöyle bir şey olurdu…

“Henüz doğmadın ama ben seni yıllardır bekliyorum; belki bir şarkının nakaratında, belki de sahne ışıklarının arasındaki sessizlikte…”

Müzikal parçalarının, dinleyicilerinin bilinçaltında nasıl yankılar uyandırdığını hissedebiliyor musun?

Evet, çoğu zaman hissediyorum.

Şarkı söylerken sadece sesimi değil, duygularımı da paylaşıyorum ve bazı anlarda izleyicinin bakışından, sessizliğinden, hatta nefes alışından bile o duygunun onlara geçtiğini anlıyorum.

Çünkü müzik, söylenmeyenleri de anlatıyor. Ve bazen bir şarkı, dinleyenin içindeki en  gizli yere dokunabiliyor.

2001'deki 'Hayata' single'ınla müziğe güçlü bir giriş yaptığın söyleniyor. O dönemki 'Hayata' bakış açın ile bugünkü arasında müzikal anlamda nasıl bir dönüşüm yaşadın? Hangi notalar yer değiştirdi, hangi ritimler hızlandı?

Söz ve müziği grup arkadaşım, gitaristim Erkin Yanyalı’ ya ait olan “Hayata” şarkısıyla müziğe ilk adımımı attığımda, henüz yolun başındaydım. 

O dönem belki de daha geleneksel bir çizgideydik ve sesimizi duyurmaya çalışıyorduk. Zamanla sadece duygularım değil, sound’um da değişti. Daha modern tınılara, daha cesur denemelere yöneldim.

Artık daha çok kendimi anlatıyorum; hem müzikal olarak hem duygusal olarak çok daha özgürüm.

Kelimeler para ile satılsaydı hangi beş kelimeyi alırdın?

  • Teşekkürler

  • Nasılsın? 

  • Hayır 

  • Prova 

  • Müzik 

Müziğinde kullanılan enstrümanlar, senin için hangi doğal elementleri temsil ediyor? Onlarla nasıl bir enerji alışverişi yapıyorsun? 

Davul toprağı hatırlatıyor bana çünkü, ritmiyle beni ayakta tutuyor.

Gitar ateş gibi, içimdeki coşkuyu ve enerjiyi dışarı çıkarıyor.

Bas gitar verdiği tınıların derinliği ile insanı ruhsal olarak da bir derinliğe sürüklüyor.

Vokalim ise hava gibi… Nefesimle hayat buluyor.

Hepsiyle bir bağım var. Onlarla çalarken sadece ses değil, duygu da paylaşıyorum.

Galatasaray Lisesindeki müzik öğretmenliğin ve 2015'teki koro başarın eğitimci kimliğinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Bir sanatçı olarak sahnede hissettiğin enerji ile genç nesillere müzik tutkusunu aşılayan bir eğitimci olarak hissettiklerin arasında nasıl bir köprü kuruyorsun? Onlardan öğrendiğin en değerli nota ne oldu?

Sahnedeyken hissettiğim enerji ile sınıfta hissettiklerim çok farklı ama birbirini tamamlayan duygular.

Sahnede hissettiğim  duyguları dışa vuruyorum. Öğrencilerimin karşısında ise daha çok dinliyorum, yol gösteriyorum ve onlar için  çalışıyorum.

Galatasaray Lisesinde gençlerle çalışmak bana bambaşka şeyler kazandırdı. Onlarla birlikte müziği sadece öğretmek değil, çoğu şeyi onlarla yeniden öğrenmek çok farklı bir deneyim.

Onlardan öğrendiğim en değerli nota ise “sabır” oldu.

Bir şarkının zamansız olabilmesi için ne gerekli?

Zamansız bir şarkı için en önemli şey, samimiyet! Duygu gerçekse, o şarkı yıllar sonra da birinin kalbine dokunur. 

Kariyerin boyunca yaşadığın dönüşümler, müziğinin hangi ruhsal evrimlerini tetikledi?

Kariyerim boyunca yaşadığım dönüşümler, müziğime de yansıdı. Başlarda sadece kendimi ifade etmeye çalışıyordum, ama zamanla yaşadığım duygular, kırılmalar ve değişimler şarkılarıma da yön verdi.

Zamanla daha cesur oldum; hem sound olarak hem de duygularımı açıkça anlatmak konusunda.

Ruhunun en karanlık köşelerine ışık tutarken, müzik sana nasıl bir rehberlik etti?

Sahneye çıktığımda ya da bir şarkı yazarken, en derindeki acılar bile sesin içinde şekil buluyor. O karanlık köşeler melodilere dönüşünce, hem kendime hem de dinleyene ‘yalnız değilsin’ diyebiliyorum. Bu yüzden müzik benim için sadece bir meslek değil; ruhumu iyileştiren, yönlendiren ve yaşama isteğimi en güçlü kılan yol arkadaşım.

Kendinle randevuya en son ne zaman çıktın?

Aslında tek başıma izlemeye gittiğim her konser (ki çok sık konserlere gidiyorum) bir randevu kendimle.

Şarkıların aracılığıyla kendini ifade ederken, içsel benliğinin hangi yönlerini keşfettin?

Her şarkı bana, güçlü görünen yönlerimin altında ne kadar hassas bir kalp taşıdığımı öğretti. Bazen öfke, bazen özlem, bazen de iyileşme arzusu… Şarkılarım aracılığıyla hem savaşçı yanımı hem de şefkatimi aynı anda hissediyorum.

10 yıl önceki kendine bir mesaj gönderebilseydin, ne derdin?

Hayatta her şey herkesin başına gelebilir. Hiçbir şey dışardan göründüğü gibi değildir o yüzden başına ne gelirse gelsin bunun bir nedeni olduğunu unutma. 

Evrensel bir titreşim yaymak adına müziğini nasıl kullanıyorsun?

Benim için evrensel titreşim, ortak duyguların buluştuğu bir alan. Rock’ın güçlü ritimleriyle insanın en temel hislerine özlem, isyan, umut vs. dokunmaya çalışıyorum. Dil, kültür ya da coğrafya fark etmeden, o frekansta herkes aynı titreşimi yakalayabiliyor.

Sanatında toplumsal dönüşümün bir parçası olmayı arzu ediyor musun? Eğer öyleyse, bu dönüşümde müziğinin rolü nedir?

Evet! Müzik benim için sadece eğlence değil, aynı zamanda bir farkındalık aracı. Rock’ın enerjisi  insanlara cesaret ve özgürlük duygusu aşılayabiliyor. Şarkılarımda toplumsal meseleleri doğrudan sloganlarla değil; duygulara dokunarak, empati duygusunu besleyerek aktarmayı seçiyorum.

Toplumun kalp atışlarını dinlerken, müziğinin bu ritme nasıl uyum sağladığını hissedebiliyor musun?

Toplumun kalp atışları aslında hepimizin içsel frekansı. Ben de müziğimle o frekansta bir titreşim yaratmaya çalışıyorum; böylece şarkılar sadece kulağa değil, kalbe de aynı anda dokunabiliyor. Bu uyum, müziğin evrensel dilinin en büyüleyici tarafı.

Patron olsaydın, kendini işe alır mıydın?

Kesinlikle evet çünkü çalışkan, yaratıcı ve disiplinliyim. Patronlar için tek olumsuz yönüm olabilir o da gördüğüm yanlışları çekinmeden söylüyor olmam 😁

Çocukluğun şu anki halini görse ne derdi?

Çocukken büyüdüğüm evde kalabalık bir aile olmamızdan dolayı, şartlar yüzünden kendi başıma çok çabalamak ve mücadele vermek  zorunda olduğum için sanırım şunu söylerdi: 

“Zerrin, geldiğin noktada seninle gurur duyuyorum.”

Zerrin Mete’nin müziği, sadece seslerin ötesinde bir varoluşun melodik ifadesidir.

Zerrin Mete’nin müziği, sadece seslerin ötesinde bir varoluşun melodik ifadesidir.

Her nota, ruhun derinliklerinden süzülen bir fısıltı; her şarkı, evrenin sonsuzluğunda yankılanan bir hikâye. 

Bu röportaj, Zerrin Mete’nin içsel dünyasına yapılan bir yolculuktu; müziğinin ardındaki ilham kaynaklarını ve spiritüel yolculuğunu keşfettik. Sesinde, yaşamın tüm renklerini ve duygularını buluyor, her şarkısında evrensel bir armoni ile ruhumuzu besliyoruz. Geleceğe dair umut dolu notalarıyla, Mete’nin müziği, zamansız bir melodi olarak kalbimizde çalmaya devam edecek. Onun sesinde kaybolmak, kendi içsel yolculuğumuzun kapılarını aralamak demek. Melodik evreni, müziğin ruhun en derin hallerini nasıl yansıttığını hatırlatıyor; her performansı ise  gökyüzünde parlayan bir yıldızın anlık ışıltısı kadar unutulmaz ve etkileyici…

Zerrin Mete'nin ruhuna attığımız bu derin bakış, müziğin sadece bir ses olmadığını, aynı zamanda ruhumuzun en gizli köşelerini aydınlatan bir ayna olduğunu bir kez daha gösterdi. Onun her notasında kendimize yeni bir yol haritası bulduk ve kendi içsel ritimlerimizle yeniden bağ kurduk. Bu ilham verici söyleşi için Mete'ye kalbimizin en derin notalarıyla teşekkür ederiz…

Çokça hoş kalın...

Engin DAL / Seslenen Adam

Instagram

Spotify

Apple Music

Youtube

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Seslenen Adam
Seslenen Adam
Yazio
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0