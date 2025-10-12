Müziğin Zamansız Tınıları Arasında, Her Notada Bir Hikaye, Her Seste Bir Duygu Saklayan: Zerrin Mete

Bir şarkının zamansız olabilmesi için ne gerekli?
Zamansız bir şarkı için en önemli şey, samimiyet! Duygu gerçekse, o şarkı yıllar sonra da birinin kalbine dokunur.
Kariyerin boyunca yaşadığın dönüşümler, müziğinin hangi ruhsal evrimlerini tetikledi?
Kariyerim boyunca yaşadığım dönüşümler, müziğime de yansıdı. Başlarda sadece kendimi ifade etmeye çalışıyordum, ama zamanla yaşadığım duygular, kırılmalar ve değişimler şarkılarıma da yön verdi.
Zamanla daha cesur oldum; hem sound olarak hem de duygularımı açıkça anlatmak konusunda.
Ruhunun en karanlık köşelerine ışık tutarken, müzik sana nasıl bir rehberlik etti?
Sahneye çıktığımda ya da bir şarkı yazarken, en derindeki acılar bile sesin içinde şekil buluyor. O karanlık köşeler melodilere dönüşünce, hem kendime hem de dinleyene ‘yalnız değilsin’ diyebiliyorum. Bu yüzden müzik benim için sadece bir meslek değil; ruhumu iyileştiren, yönlendiren ve yaşama isteğimi en güçlü kılan yol arkadaşım.
Kendinle randevuya en son ne zaman çıktın?
Aslında tek başıma izlemeye gittiğim her konser (ki çok sık konserlere gidiyorum) bir randevu kendimle.
Şarkıların aracılığıyla kendini ifade ederken, içsel benliğinin hangi yönlerini keşfettin?
Her şarkı bana, güçlü görünen yönlerimin altında ne kadar hassas bir kalp taşıdığımı öğretti. Bazen öfke, bazen özlem, bazen de iyileşme arzusu… Şarkılarım aracılığıyla hem savaşçı yanımı hem de şefkatimi aynı anda hissediyorum.
10 yıl önceki kendine bir mesaj gönderebilseydin, ne derdin?
Hayatta her şey herkesin başına gelebilir. Hiçbir şey dışardan göründüğü gibi değildir o yüzden başına ne gelirse gelsin bunun bir nedeni olduğunu unutma.
Evrensel bir titreşim yaymak adına müziğini nasıl kullanıyorsun?
Benim için evrensel titreşim, ortak duyguların buluştuğu bir alan. Rock’ın güçlü ritimleriyle insanın en temel hislerine özlem, isyan, umut vs. dokunmaya çalışıyorum. Dil, kültür ya da coğrafya fark etmeden, o frekansta herkes aynı titreşimi yakalayabiliyor.
Sanatında toplumsal dönüşümün bir parçası olmayı arzu ediyor musun? Eğer öyleyse, bu dönüşümde müziğinin rolü nedir?
Evet! Müzik benim için sadece eğlence değil, aynı zamanda bir farkındalık aracı. Rock’ın enerjisi insanlara cesaret ve özgürlük duygusu aşılayabiliyor. Şarkılarımda toplumsal meseleleri doğrudan sloganlarla değil; duygulara dokunarak, empati duygusunu besleyerek aktarmayı seçiyorum.
Toplumun kalp atışlarını dinlerken, müziğinin bu ritme nasıl uyum sağladığını hissedebiliyor musun?
Toplumun kalp atışları aslında hepimizin içsel frekansı. Ben de müziğimle o frekansta bir titreşim yaratmaya çalışıyorum; böylece şarkılar sadece kulağa değil, kalbe de aynı anda dokunabiliyor. Bu uyum, müziğin evrensel dilinin en büyüleyici tarafı.
Patron olsaydın, kendini işe alır mıydın?
Kesinlikle evet çünkü çalışkan, yaratıcı ve disiplinliyim. Patronlar için tek olumsuz yönüm olabilir o da gördüğüm yanlışları çekinmeden söylüyor olmam 😁
Çocukluğun şu anki halini görse ne derdi?
Çocukken büyüdüğüm evde kalabalık bir aile olmamızdan dolayı, şartlar yüzünden kendi başıma çok çabalamak ve mücadele vermek zorunda olduğum için sanırım şunu söylerdi:
“Zerrin, geldiğin noktada seninle gurur duyuyorum.”