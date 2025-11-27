Mütareke İstanbul’undan Nazi İşgaline: Roza Eskenazi’nin Sınır Tanımayan Sesi ve Direnişi

O, imparatorluğun çözülüşüyle birlikte şekillenen, mütareke yıllarının işgal altındaki İstanbul’unun ve ardından savaşın karanlığına gömülen Atina’nın içinden geçen çok katmanlı bir hayatın özetidir. Bir yanda Pera Palas’ta dolaşan generaller, diplomatlar, ajanlar; diğer yanda aynı şehrin arka sokaklarında şarkı söyleyen, dans eden, çoğu zaman da görmezden gelinen kadınlar. Roza tam da bu iki dünyanın kesiştiği yerde durur.

Yaklaşık 1895 civarında İstanbul’da yoksul bir Sefarad Yahudi ailesinde Sarah Skinazi adıyla doğar. Aile kısa süre sonra hâlâ Osmanlı toprağı olan Selanik’e taşınır. Çocukluğu baştan sona hareket hâlindedir: Evde Ladino, sokakta Türkçe ve Yunanca, farklı dinlere ve kültürlere ait ritüeller, sesler, diller… Okula düzenli devam edemez ama okumayı yazmayı komşu bir kadından öğrenir. Ergenliğe geldiğinde, sahneye duyduğu tutku aile baskısıyla sert biçimde çarpışır. Evin içinde “kız çocuğunun sahneye çıkması” büyük ayıptır; ama o gizlice dans eder, şarkı söyler, tiyatro kostümleri taşır. Sonunda, tüm itirazlara rağmen sahneye çıkar; önce dansçı, sonra şarkıcı olur. Artık “Sarah” değil, sahne adıyla “Roza”dır.

Bu erken dönem, onun müzikal kimliğinin omurgasını oluşturur. Selanik, Pire, Atina hattında; Osmanlı kafe-aman geleneğiyle Rum eğlence kültürünün, Anadolu türkülerinin, İzmir ekolünün iç içe geçtiği bir ortamda büyür. Türkçe, Yunanca, Ladino, Ermenice gibi dillerde söyleyebilmesi, onu kısa sürede tavernalarda ve kabarelerde aranan bir isim yapar. Çok geçmeden, Atina’ya yerleşir ve burada kariyeri sıçrama yapar.

1929’da Columbia için yaptığı ilk kayıtlarla birlikte taş plak dönemi başlar. 1930’lar boyunca yüzlerce şarkı kaydeder ve dönemin en çok dinlenen kadın seslerinden birine dönüşür. Bu kayıtlar arasında “Kanarini Mou Glyko” (Benim Tatlı Kanaryam) gibi kendi imzasını taşıyan şarkılar olduğu gibi, Smyrneiko Minore gibi İzmir ekolüne ait eserlerin yorumları da bulunur. “Kanarini Mou Glyko”daki hüzünlü neşe, onun karakteristik tonunu çok iyi gösterir: Sanki aynı anda hem gülümser, hem içten içe sızlar. Sözlerdeki hafiflik, melodideki derinlikle birleşir.