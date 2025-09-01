onedio
Muğla’da Belediye Başkanının Evine Molotoflu Saldırı: Mahalleliler Müdahale Etti

Muğla’da Belediye Başkanının Evine Molotoflu Saldırı: Mahalleliler Müdahale Etti

Muğla
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.09.2025 - 00:49

Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Aras’ın eşi, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’a ait daire molotofkokteyli atıldı. Saldırı sırasında evde Aras’ın anneannesi ve dedesinin olduğu öğrenilirken, yangın mahallelerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Muğla’da CHP’li belediye başkanlarına ait olan eve molotofkokteyli atıldı.

Muğla’da CHP’li belediye başkanlarına ait olan eve molotofkokteyli atıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, saldırıya uğrayan dairenin Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın ailesine ait olduğu öğrenildi. Olay sırasında evde Köksal Aras’ın annesi ve dedesinin bulunduğu belirtildi.

CHP’li Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Aras’ın eşi olan Köksal Aras’a ait olan evde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Saldırıda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, olay yerinde kolonya şişeleri bulundu. Polis ekipleri kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Saldırıdan sonra olay yerinde yaşananlar

