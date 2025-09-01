Muğla’da Belediye Başkanının Evine Molotoflu Saldırı: Mahalleliler Müdahale Etti
Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Aras’ın eşi, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’a ait daire molotofkokteyli atıldı. Saldırı sırasında evde Aras’ın anneannesi ve dedesinin olduğu öğrenilirken, yangın mahallelerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Muğla’da CHP’li belediye başkanlarına ait olan eve molotofkokteyli atıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Saldırıdan sonra olay yerinde yaşananlar
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın