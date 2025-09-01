Muğla’da Belediye Başkanının Evine Molotoflu Saldırı: Mahalleliler Müdahale Etti

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, saldırıya uğrayan dairenin Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın ailesine ait olduğu öğrenildi. Olay sırasında evde Köksal Aras’ın annesi ve dedesinin bulunduğu belirtildi.

CHP’li Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Aras’ın eşi olan Köksal Aras’a ait olan evde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Saldırıda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, olay yerinde kolonya şişeleri bulundu. Polis ekipleri kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.