Ünlü Oyuncu Liam Cunningham’dan İsrail’e Tepki: Fatima İsimli Çocuğun Videosunda Gözyaşlarını Tutamadı

İsrail’in milyonlarca insanın açlığa mahkum olduğu Gazze’deki ablukası sürerken, insan hakları savunucuları Gazze’ye yardım ulaştırmak için Barcelona’dan Küresel Sumud Filosu ile yola çıktı.

Kentte düzenlenen basın toplantısında konuşan popüler dizi Game Of Thrones’taki “Davos Seaworth” rolüyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Liam Cunningham, İsrail tarafından öldürülen küçük kız çocuğu Fatima’nın videosu karşısında gözyaşlarını tutamadı.

Liam Cunningham daha önce de Gazze’ye Madleen isimli tekne ile yardım götürmeye çalışmış ancak İsrail güçleri tarafından engellenmişti.

