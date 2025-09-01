onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ünlü Oyuncu Liam Cunningham’dan İsrail’e Tepki: Fatima İsimli Çocuğun Videosunda Gözyaşlarını Tutamadı

Ünlü Oyuncu Liam Cunningham’dan İsrail’e Tepki: Fatima İsimli Çocuğun Videosunda Gözyaşlarını Tutamadı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.09.2025 - 00:05

İsrail’in milyonlarca insanın açlığa mahkum olduğu Gazze’deki ablukası sürerken, insan hakları savunucuları Gazze’ye yardım ulaştırmak için Barcelona’dan Küresel Sumud Filosu ile yola çıktı.

Kentte düzenlenen basın toplantısında konuşan popüler dizi Game Of Thrones’taki “Davos Seaworth” rolüyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Liam Cunningham, İsrail tarafından öldürülen küçük kız çocuğu Fatima’nın videosu karşısında gözyaşlarını tutamadı. 

Liam Cunningham daha önce de Gazze’ye Madleen isimli tekne ile yardım götürmeye çalışmış ancak İsrail güçleri tarafından engellenmişti.

Kaynak: NTV

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Liam Cunningham’ın gözyaşlarını tutamadığı anlar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
6
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın