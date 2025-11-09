Modern İnsan, İnsanlık Tarihinin Yaklaşık Yüzde Kaçlık Kısmını Avcı-Toplayıcı Olarak Geçirmiştir?
Her hafta Perşembe ve Pazar akşamları ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması tüm heyecanıyla devam ediyor. Bu sefer bir yarışmacıya 100 bin TL değerindeki 'Modern insan, insanlık tarihinin yaklaşık yüzde kaçlık kısmını avcı-toplayıcı olarak geçirmiştir?' sorusu soruldu.
Peki, bu sorunun doğru cevabı ne?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Modern İnsan, İnsanlık Tarihinin Yaklaşık Yüzde Kaçlık Kısmını Avcı-Toplayıcı Olarak Geçirmiştir?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın