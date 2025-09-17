onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
Genel Kültür Testleri
Mitoloji Tutkunlarını Buraya Alalım! Yunan Mitolojisi Testini Geçebilecek misin?

Mitoloji Tutkunlarını Buraya Alalım! Yunan Mitolojisi Testini Geçebilecek misin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
17.09.2025 - 17:33

Mitolojiye meraklıysan, özellikle de Yunan tanrıları, kahramanları ve efsaneleri ilgini çekiyorsa bu test tam sana göre! Olimpos’un görkemli tanrılarından, kahramanlık destanlarına kadar birçok detayı kapsayan sorular hazırladık. Hem bilgini sınayacak hem de belki yeni şeyler öğrenmene yardımcı olacak bu testte, bakalım sen Yunan mitolojisi konusunda ne kadar iyisin.

Haydi başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Athena nasıl doğmuştur?

1. Athena nasıl doğmuştur?

2. Şarap, üzüm ve eğlence kelimeleri hangi tanrıyı çağrıştırır?

2. Şarap, üzüm ve eğlence kelimeleri hangi tanrıyı çağrıştırır?

3. Olimpos’un haberci tanrısı kimdir?

3. Olimpos’un haberci tanrısı kimdir?

4. Yarı tanrı Herakles’in (Herkül) en bilinen özelliği nedir?

4. Yarı tanrı Herakles’in (Herkül) en bilinen özelliği nedir?

5. Sfenks’in sorduğu ünlü bilmeceyi kim çözmüştür?

5. Sfenks’in sorduğu ünlü bilmeceyi kim çözmüştür?
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Prometheus insanlara neyi vermiştir?

6. Prometheus insanlara neyi vermiştir?

7. Apollon hangi alanın tanrısıdır?

7. Apollon hangi alanın tanrısıdır?

8. Yunan mitolojisine göre kendi yansımasına aşık olan kimdi?

8. Yunan mitolojisine göre kendi yansımasına aşık olan kimdi?

9. Athena, Atina şehrine hangi armağanı verdi?

9. Athena, Atina şehrine hangi armağanı verdi?

10. Aşağıdakilerden hangisinin cinsiyeti erkektir?

10. Aşağıdakilerden hangisinin cinsiyeti erkektir?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın