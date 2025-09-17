Mitoloji Tutkunlarını Buraya Alalım! Yunan Mitolojisi Testini Geçebilecek misin?
Mitolojiye meraklıysan, özellikle de Yunan tanrıları, kahramanları ve efsaneleri ilgini çekiyorsa bu test tam sana göre! Olimpos’un görkemli tanrılarından, kahramanlık destanlarına kadar birçok detayı kapsayan sorular hazırladık. Hem bilgini sınayacak hem de belki yeni şeyler öğrenmene yardımcı olacak bu testte, bakalım sen Yunan mitolojisi konusunda ne kadar iyisin.
Haydi başlayalım!
1. Athena nasıl doğmuştur?
2. Şarap, üzüm ve eğlence kelimeleri hangi tanrıyı çağrıştırır?
3. Olimpos’un haberci tanrısı kimdir?
4. Yarı tanrı Herakles’in (Herkül) en bilinen özelliği nedir?
5. Sfenks’in sorduğu ünlü bilmeceyi kim çözmüştür?
6. Prometheus insanlara neyi vermiştir?
7. Apollon hangi alanın tanrısıdır?
8. Yunan mitolojisine göre kendi yansımasına aşık olan kimdi?
9. Athena, Atina şehrine hangi armağanı verdi?
10. Aşağıdakilerden hangisinin cinsiyeti erkektir?
