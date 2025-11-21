onedio
Miss Universe 2025'i Kim Kazandı? Miss Universe Birincisi Fatima Bosch Kimdir, Hangi Ülke Kazandı?

Elif ÇAMLIBEL
21.11.2025 - 12:04

2025 Miss Universe Kainat Güzeli Yarışması'nın birincisi belli oldu. Tayland'da düzenlenen final gecesinde tacı Meksikalı güzel taktı. Yılın göz alıcı yarışması Miss Universe'in birincisi ve ülkemizi temsil eden Ceren Arslan'ın derecesi ise merak konusu oldu? Peki, Miss Universe 2025'i kim kazandı? Miss Universe hangi ülkeden çıktı? Ceren Arslan kaçıncı oldu? 

İşte, detaylar...

Miss Universe 2025'i Kim Kazandı? Hangi Ülke?

2025 Kainat Güzeli Yarışması'nın sonuçları açıklandı. Tayland'da düzenlenen büyüleyici final gecesinde, Meksika'nın güzeli Fatima Bosch tacı kazandı. İşte, dünyanın dört bir yanından gelen güzelliklerin yarıştığı 2025 Miss Universe Kainat Güzeli Yarışması'nın ilk beşi: 

  • 1) Meksika – Fatima Bosch

  • 2) Tayland – Praveenar Singh

  • 3) Venezuela – Stephany Abasali

  • 4) Filipinler – Ahtisa Manalo

  • 5) Fildişi Sahili – Olivia Yace

Kainat Güzeli Fatima Bosch Kimdir?

Fatima Bosch, 19 Mayıs 2000'de Meksika'nın Tabasco eyaletinde, Vanessa Fernández ve Bernardo Bosch Hernández çiftinin kızı olarak dünyaya geldi. Çocukluk döneminde disleksi ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) gibi zorluklarla baş etmek zorunda kaldı.

Moda ve Giyim Tasarımı eğitimi almak için Universidad Iberoamericana'ya giden Bosch, eğitimine Milano'daki NABA - Nuova Accademia di Belle Arti ve Amerika Birleşik Devletleri, Vermont'taki Lyndon Institute'te devam etti.

2018 yılında 'Flor Tabasco' yarışmasını kazanan Bosch, 13 Eylül 2025'te Miss Universe Mexico 2025 ünvanını kazanarak Tabasco'dan bu ünvanı kazanan ilk kişi oldu. 21 Kasım 2025'te düzenlenen 74. Miss Universe yarışmasında ise birinci seçilerek Kainat Güzeli oldu! 

Böylece Meksika'dan Miss Universe ünvanını kazanan 4. kadın oldu.

Ceren Arslan Miss Universe'te Kaçıncı Oldu?

Bu yıl Miss Universe yarışmasında Türkiye'yi temsil eden Ceren Arslan ise istediği dereceyi elde edemedi. Yarışmada ilk 30'a giremediğinini açıklayan Arslan'ın açıklamasına da gelin birlikte bakalım: 

“Haberi benden alın istedim. Çok çabaladık, emek verdik… O yüzden mutluyum hepsi için ayrıca teşekkür ederim. Ben aslında ilk 5’i tahmin ediyorum ama bende kalsın orası da. Jürimiz demek ki beni o ilk 30’dan daha çirkin buldu. Yapacak bir şey yok, bir bildikleri vardır elbet. Her şey için teşekkür ederim. Verdiğiniz emekler için de hakkınızı helal edin. Görüşmek üzere.”

