Mini Fiyat Listesi Ağustos 2025! İşte Mini Cooper ve Countyrman Güncel Fiyatları

BMW Grup bünyesinde faaliyet gösteren Mini Cooper, Ağustos ayı fiyatlarını duyurdu. Genç ve dinamik bir kitleye hitap eden Mini, yıllardır spor araba denilince ilk akla gelen otomobil markaları arasında yerini alıyor. Şıklığı, modern çizgisi ve dinamik tarzıyla Ağustos ayında da otomobil tutkunlarının gözdesi olan Mini, yenilenen fiyatlarıyla gözleri üzerine çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Peki, Mini Cooper, benzinli veya elektrikli Countyrman fiyatları ne kadar oldu?

İşte Mini'nin Ağustos ayı kampanyaları ve fiyat listesi

Kaynak