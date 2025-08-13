onedio
Tesla Fiyat Listesi Ağustos 2025! İşte Tesla Model Y Güncel Fiyatları ve Özellikleri

Tesla Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
13.08.2025 - 23:55

Amerikalı otomobil üreticisi Tesla, Ağustos ayı fiyatlarını duyurdu. Dünyada elektrikli otomobil segmentinde rekabet anbean artarken, Tesla Model Y, Model S, Model X, Model 3 ve Roadster modelleriyle ilklere imza atmaya devam ediyor. Türkiye pazarında ise Model Y ile elektrikli otomobil segmentinde adından popülerliğini koruyor. Peki, Tesla Model Y ne kadar oldu? Model Y'nin özellikleri neler? 

İşte, Tesla'nın Ağustos ayı fiyat listesi

Kaynak: https://www.tesla.com/
Tesla Fiyat Listesi

Martin Eberhard ve Marc Tarpenning tarafından 2003 yılında kurulan Tesla, adını ünlü mucit Nikola Tesla'dan alıyor. Model S, Model X, Model 3 ve Roadster modelleriyle tüm dünyada adından söz ettiren marka, Türkiye'de ise Model Y ile pazardaki gücünü koruyor. 

Tesla'nın Ağustos ayında tavsiye edilen fiyatlarını ise aşağıda bulabilirsiniz. Ancak fiyatlar, kampanyalar ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

Tesla Yeni Model Y Fiyat Listesi Ağustos 2025

Oto-pilot Paketlerine Göre Tesla Model Y Fiyat Listeleri: 

Full Self-Driving Kabiliyeti 

  • Model Y - Arkadan Çekiş - 3.203.813 TL

  • Model Y - Long Range Arkadan Çekiş - 3.650.213 TL

  • Model Y - Long Range Dört Çeker - 4.478.208 TL

Geliştirilmiş Oto-pilot 

  • Model Y - Arkadan Çekiş - 2.413.890 TL

  • Model Y - Long Range Arkadan Çekiş - 3.439.624 TL

  • Model Y - Long Range Dört Çeker - 4.240.446 TL

Standart Oto-pilot 

  • Model Y - Arkadan Çekiş - 2.241.000 TL

  • Model Y - Long Range Arkadan Çekiş - 3.225.240 TL

  • Model Y - Long Range Dört Çeker - 3.998.400 TL

Tesla Model Y'nin Özellikleri

2022 yılında Euro NCAP tarafından 'Küçük arazi aracı kategorisinde' 5 yıldızlı güvenlik ödülüne layık gören Model Y, 2019 yılında piyasaya sürüldü. İşte, Model Y'nin özellikleri: 

  • Model Y, 500 km'lik menzili segmentinde dikkat çekiyor. Ayrıca, 0'dan 100 km/saate sadece 7,6 saniyede ulaşabiliyor.  

  • Bu otomobil, 396 HP (291 kW) motor gücü ve 510 Nm tork değeri ile güçlü bir performansa sahip. Maksimum hızı ise 201 km/saat.

  • Model Y, donanım özellikleri ile de kullanıcılarına güvenlik ve konfor sunuyor. Araçta bulunan kör nokta uyarı sistemi, römork denge kontrolü, fren destek sistemi ve yan hava yastığı gibi güvenlik özellikleri, sürüş güvenliğini artırıyor. 

  • ESP (denge kontrolü), ABS, şerit izleme sistemi ve yokuş kalkış desteği gibi sürüş destek sistemleri, sürüş deneyimini kolaylaştırıyor.

  • Model Y, çoklu çarpışma frenlemesi, yaya sesli uyarı sistemi ve park mesafe sensörü gibi özellikler ile de donatılmış.

