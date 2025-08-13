Tesla Fiyat Listesi Ağustos 2025! İşte Tesla Model Y Güncel Fiyatları ve Özellikleri

Martin Eberhard ve Marc Tarpenning tarafından 2003 yılında kurulan Tesla, adını ünlü mucit Nikola Tesla'dan alıyor. Model S, Model X, Model 3 ve Roadster modelleriyle tüm dünyada adından söz ettiren marka, Türkiye'de ise Model Y ile pazardaki gücünü koruyor.

Tesla'nın Ağustos ayında tavsiye edilen fiyatlarını ise aşağıda bulabilirsiniz. Ancak fiyatlar, kampanyalar ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.