article/comments
article/share
Seat Fiyat Listesi Ağustos 2025! İşte Seat Ibiza, Leon, Arona ve Ateca Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
13.08.2025 - 23:27

İspanyol otomobil üreticisi SEAT, Ağustos ayı fiyatlarını duyurdu. 1950 yılında Instituto Nacional de Industria (INI) tarafından kurulan İspanyol marka, günümüzde ise Volkswagen AG çatısı altında yerini alıyor. Markanın popüler otomobil modellerinden İbiza Ağustos ayında 1.715.000 TL'den başlayan fiyatlarla otomobil tutkunlarının radarına girmeyi başarıyor. Peki, Seat Ibiza, Leon, Arona, Ateca ve Tarraco fiyatları ne kadar oldu? 

İşte Seat'ın Ağustos ayı kampanyaları ve güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.seat.com.tr/
İspanyol otomobil devi SEAT, 5 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak güncel fiyatlarını duyurdu. Markanın popüler modellerinden Seat İbiza, bu ay 1.715.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Seat Arona ise 1.685.000 TL'den başlayan fiyatlarla bir kez daha otomobil tutkunlarının dikkatini çekmeye hazır. 

SEAT tarafından belirlenen ve model yılı 2025 olan araçların 'tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını' aşağıda bulabilirsiniz. Fiyatlar, dönemlik kampanyalar ve opsiyonlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Seat İbiza Fiyat Listesi Ağustos 2025

  • 1.0 EcoTSI 115 PS DSG FR - 1.715.000 TL

Seat Leon Fiyat Listesi Ağustos 2025

  • 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG FR - 2.150.000 TL 

  • 1.5 eHybrid (PHEV) 204 PS DSG FR - 2.920.000 TL

Seat Arona Fiyat Listesi Ağustos 2025

  • 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style - 1.685.000 TL

  • 1.0 EcoTSI 115 PS DSG FR - 1.795.000 TL

Seat Ateca Fiyat Listesi Ağustos 2025

  • 1.5 EcoTSI ACT 150 PS DSG Xperience - 2.575.000 TL

  • 1.5 EcoTSI ACT 150 PS DSGFR 'Dark Edition' - 2.830.000 TL

