Seat Fiyat Listesi Ağustos 2025! İşte Seat Ibiza, Leon, Arona ve Ateca Güncel Fiyatları

İspanyol otomobil devi SEAT, 5 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak güncel fiyatlarını duyurdu. Markanın popüler modellerinden Seat İbiza, bu ay 1.715.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Seat Arona ise 1.685.000 TL'den başlayan fiyatlarla bir kez daha otomobil tutkunlarının dikkatini çekmeye hazır.

SEAT tarafından belirlenen ve model yılı 2025 olan araçların 'tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını' aşağıda bulabilirsiniz. Fiyatlar, dönemlik kampanyalar ve opsiyonlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.