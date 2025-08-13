Jaecoo Fiyat Listesi Ağustos 2025! İşte Chery'nin Off-Road SUV Markası Jaecoo J7 Güncel Fiyatları

J7, hem 4x4 hem 4x2 sürüş seçenekleriyle otomobil severlerin karşısına çıkıyor. Bu araç, 145 beygir gücünde ve 290Nm maksimum tork üretme yeteneğiyle dikkat çekiyor. Otomobil, 1.6TGDI motor ve 7DCT ıslak çift kavramalı şanzıman ile donatılmış.

J7'nin sürüş deneyimini iyileştiren ARDIS adlı akıllı sürüş sistemi, otomobili segmentindeki rakiplerine karşı bir adım öne çıkarıyor. J7'nin iç donanımında, standart olarak 10.25 inç dijital gösterge paneli bulunuyor. Multimedya ekranının boyutu ise modeline göre değişiklik gösteriyor; 4x2 modelde 13.2 inç, 4x4 modelde ise 14.8 inç.

Yakıt tüketimi de modeline göre değişiyor. 4x2 model 7,5 litre yakıt tüketim değerine sahipken, bu değer 4x4 modelde 8 litreye çıkıyor.

Gelelim Jaecoo 7'nin Donanım Özelliklerine:

Jaecoo 7'nin akıllı sesli komut sistemi, kablosuz Apple CarPlay, Android Auto ve kablosuz cep telefonu şarj ünitesi bulunuyor. Üst donanım seviyesinde ise head-up display ve Sony ses sistemi gibi modern teknoloji ürünleri araçta yer alıyor.