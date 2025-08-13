onedio
Jaecoo Fiyat Listesi Ağustos 2025! İşte Chery'nin Off-Road SUV Markası Jaecoo J7 Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
14.08.2025 - 00:11

Çinli otomobil devi Chery'nin off-road SUV markası Jaecoo, Ağustos ayı fiyatlarını açıkladı. 2024 yılında Türkiye pazarına adım atan marka, kısa zamanda otomobil tutkunlarının gözdesi haline geldi. Markanın ülkemizde satışa sunulan modeli J7, avantajlı fiyatları ve performansı ile Ağustos ayında da dikkatleri üzerine çekmeye hazır. Peki Jaecoo 7'nin Ağustos ayı fiyatı ne oldu? Jaecoo 7'nin özellikleri nelerdir?

İşte, Jaecoo 7'nin Ağustos ayı için belirlenen fiyatları

Jaecoo Fiyat Listesi

Chery'nin off-road SUV markası Jaecoo, Ağustos ayında geçerli olacak güncellenen fiyatları ile sıfır otomobil almayı düşünenlerin ilgisini çekmeyi başarıyor. Peki, J7 Ağustos ayında ne kadara satılıyor?

İşte, J7 Ağustos fiyatları ve özellikleri 👇

Jaecoo 7 Fiyat Listesi Ağustos 2025

Jaecoo 7 2025 Model Yılı Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı:

  • Revive: 4x2 (Önden Çekiş) 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc 145 bg 7,5L/100km 2.550.000 TL

  • Evolve: 4x4 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc 145 bg 8,0L/100km 2.725.000 TL 

Jaecoo'nun satış fiyatları ise Chery Otomobil Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından belirlendi. Fiyatlar, otomobilin standart donanımına ek olarak talep edilen opsiyonlar veya dönemlik kampanyalara göre değişebilir.

Jaecoo 7'nin Özellikleri Nelerdir?

J7, hem 4x4 hem 4x2 sürüş seçenekleriyle otomobil severlerin karşısına çıkıyor. Bu araç, 145 beygir gücünde ve 290Nm maksimum tork üretme yeteneğiyle dikkat çekiyor. Otomobil, 1.6TGDI motor ve 7DCT ıslak çift kavramalı şanzıman ile donatılmış.

J7'nin sürüş deneyimini iyileştiren ARDIS adlı akıllı sürüş sistemi, otomobili segmentindeki rakiplerine karşı bir adım öne çıkarıyor. J7'nin iç donanımında, standart olarak 10.25 inç dijital gösterge paneli bulunuyor. Multimedya ekranının boyutu ise modeline göre değişiklik gösteriyor; 4x2 modelde 13.2 inç, 4x4 modelde ise 14.8 inç.

Yakıt tüketimi de modeline göre değişiyor. 4x2 model 7,5 litre yakıt tüketim değerine sahipken, bu değer 4x4 modelde 8 litreye çıkıyor.

Gelelim Jaecoo 7'nin Donanım Özelliklerine: 

Jaecoo 7'nin akıllı sesli komut sistemi, kablosuz Apple CarPlay, Android Auto ve kablosuz cep telefonu şarj ünitesi bulunuyor. Üst donanım seviyesinde ise head-up display ve Sony ses sistemi gibi modern teknoloji ürünleri araçta yer alıyor.

