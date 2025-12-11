onedio
Milyonları İlgilendiriyor: Trafik Sigortasında Ocak 2026 Aylık Azami Artış Oranı Belli Oldu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.12.2025 - 15:24

Trafik sigortasında Ocak 2026 dönemine ilişkin artış oranı netleşti. SEDDK, aylık azami artışın yüzde 1’in altında hesaplandığını duyurdu. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni oran yüzde 0,66 olarak paylaşıldı. Prim hesaplamasında kullanılan endeksin ayrıntıları da açıklandı. İşte yeni düzenlemeye dair tüm bilgiler...

SEDDK, prim artışlarına yönelik gündemde yer alan iddialara açıklık getirdi.

Son haftalarda trafik sigortasında yüksek oranlı artışlar yapılacağına dair söylentiler hızla yayıldı. SEDDK tarafından yapılan açıklamada, gündeme yansıyan tahminlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Primlerin, her ay yeniden değerlendirilen çok sayıda değişkene göre belirlendiği hatırlatıldı.

Araç türü, sürücünün risk düzeyi, ikamet edilen il, kullanım amacı ve yakıt cinsi gibi kriterlerin hesaplamada etkili olduğu ifade edildi. Kuruma göre süreç düzenli biçimde takip ediliyor ve her ay güncel koşullara göre prim tavanı açıklanıyor.

Hasar-maliyet endeksi üzerinden yapılan hesaplamalar Ocak döneminde yüzde 0,66 artış gösterdi.

Mayıs 2024’ten itibaren kullanılan hesaplama modelinin temelinde, hasar-maliyet endeksi yer alıyor. Endeks; araç fiyatlarındaki değişimden yedek parça maliyetlerine, bakım-onarım giderlerinden asgari ücret güncellemelerine kadar birçok göstergeyi içeriyor. Ekonomik koşulların primlere doğru şekilde yansıtılması amacıyla kullanılan yöntem sayesinde Ocak dönemi için net oran oluşturuldu.

SEDDK'nin açıklamasında 'Trafik sigortası maliyetlerini esas alan bu endeks, araç fiyatları, yedek parça fiyatları, bakım ve onarım maliyetleri ile asgari ücretteki değişimleri belli ağırlıkta içermektedir. Söz konusu endeks ile yapılan hesaplama sonucunda 2026 yılı ocak ayı için trafik sigortasında uygulanacak aylık azami prim artışı yüzde 1'in altında hesaplanarak yüzde 0,66 olarak belirlenmiştir.' sözleri yer aldı.

