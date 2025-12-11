Milyonları İlgilendiriyor: Trafik Sigortasında Ocak 2026 Aylık Azami Artış Oranı Belli Oldu

Son haftalarda trafik sigortasında yüksek oranlı artışlar yapılacağına dair söylentiler hızla yayıldı. SEDDK tarafından yapılan açıklamada, gündeme yansıyan tahminlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Primlerin, her ay yeniden değerlendirilen çok sayıda değişkene göre belirlendiği hatırlatıldı.

Araç türü, sürücünün risk düzeyi, ikamet edilen il, kullanım amacı ve yakıt cinsi gibi kriterlerin hesaplamada etkili olduğu ifade edildi. Kuruma göre süreç düzenli biçimde takip ediliyor ve her ay güncel koşullara göre prim tavanı açıklanıyor.