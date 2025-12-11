Milyonları İlgilendiriyor: Trafik Sigortasında Ocak 2026 Aylık Azami Artış Oranı Belli Oldu
Trafik sigortasında Ocak 2026 dönemine ilişkin artış oranı netleşti. SEDDK, aylık azami artışın yüzde 1’in altında hesaplandığını duyurdu. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni oran yüzde 0,66 olarak paylaşıldı. Prim hesaplamasında kullanılan endeksin ayrıntıları da açıklandı. İşte yeni düzenlemeye dair tüm bilgiler...
SEDDK, prim artışlarına yönelik gündemde yer alan iddialara açıklık getirdi.
Hasar-maliyet endeksi üzerinden yapılan hesaplamalar Ocak döneminde yüzde 0,66 artış gösterdi.
