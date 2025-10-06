onedio
Meteorolojiden Kritik Hava Raporu ve Kuvvetli Yağış Uyarısı: Yunanistan Üzerinden Siklon Dalgası Geliyor!

06.10.2025 - 20:21

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 7 Ekim itibarıyla kritik uyarılarda bulundu. Türkiye, 6 Ekim'i 7 Ekim'e bağlayan gece itibarıyla “siklon dalgası” olarak adlandırılan kuvvetli ve yağışlı bir sistemin etkisi altına girmeye hazırlanıyor. İstanbul ve Bursa'da bu gece 03.00'ten itibaren sağanak yağış etkisini göstermeye başlayacak. İşte, detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde etkili olacak yağışlı havaların bu akşam itibarıyla yurda giriş yapacağı tahmininde bulundu.

7 Ekim Salı itibarıyla sıcaklıkların 4-5 derece birden düşmesi beklenirken, İstanbul başta olmak üzere pek çok şehir sağanak yağışa teslim olacak. Yağışların 6 Ekim Pazartesiyi 7 Ekim Salıya bağlayan gece başlayacağı tahmin ediliyor.

Yunanistan Üzerinden Siklon Dalgası Geliyor

Türkiye bu geceden itibaren Yunanistan üzerinden gelen 'siklon dalgası' ismi verilen kuvvetli ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. İstanbul ve Bursa'da yağışların gece 03.00 itibarıyla başlayacağı öngörülüyor. Mevcut meteorolojik verilere göre, siklon dalgası ağırlıklı olarak batı bölgeleri (Ege, Marmara, Akdeniz) etkileyecek.

Siklon Nedir?

Siklon, atmosferde alçak basınç alanı etrafında dönen kuvvetli rüzgar sistemlerine verilen isimdir. Düşük basınç merkezi etrafında dönen büyük ölçekli bir hava sistemi olan siklon, genellikle şiddetli yağış, fırtına ve rüzgar getirir.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
