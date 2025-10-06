Meteorolojiden Kritik Hava Raporu ve Kuvvetli Yağış Uyarısı: Yunanistan Üzerinden Siklon Dalgası Geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 7 Ekim itibarıyla kritik uyarılarda bulundu. Türkiye, 6 Ekim'i 7 Ekim'e bağlayan gece itibarıyla “siklon dalgası” olarak adlandırılan kuvvetli ve yağışlı bir sistemin etkisi altına girmeye hazırlanıyor. İstanbul ve Bursa'da bu gece 03.00'ten itibaren sağanak yağış etkisini göstermeye başlayacak. İşte, detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde etkili olacak yağışlı havaların bu akşam itibarıyla yurda giriş yapacağı tahmininde bulundu.
Yunanistan Üzerinden Siklon Dalgası Geliyor
