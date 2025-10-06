Meteorolojiden Kritik Hava Raporu ve Kuvvetli Yağış Uyarısı: Yunanistan Üzerinden Siklon Dalgası Geliyor!

Türkiye bu geceden itibaren Yunanistan üzerinden gelen 'siklon dalgası' ismi verilen kuvvetli ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. İstanbul ve Bursa'da yağışların gece 03.00 itibarıyla başlayacağı öngörülüyor. Mevcut meteorolojik verilere göre, siklon dalgası ağırlıklı olarak batı bölgeleri (Ege, Marmara, Akdeniz) etkileyecek.

Siklon Nedir?

Siklon, atmosferde alçak basınç alanı etrafında dönen kuvvetli rüzgar sistemlerine verilen isimdir. Düşük basınç merkezi etrafında dönen büyük ölçekli bir hava sistemi olan siklon, genellikle şiddetli yağış, fırtına ve rüzgar getirir.