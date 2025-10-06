onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Vortex, DEK ve Siklon Nedir, Ne Demek? DEK ve Vortex Kar Yağışı Nedir? Siklon Dalgası Ne Anlama Geliyor?

Vortex, DEK ve Siklon Nedir, Ne Demek? DEK ve Vortex Kar Yağışı Nedir? Siklon Dalgası Ne Anlama Geliyor?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
06.10.2025 - 19:57

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni haftaya dair kritik bir hava durumu uyarısı yayımladı. Türkiye, bu geceden itibaren Yunanistan üzerinden gelen ve “siklon dalgası” olarak adlandırılan kuvvetli ve yağışlı bir sistemin etkisi altına girecek. Uzmanlar, yurt genelinde yağışların hafta boyunca aralıksız süreceğini ve özellikle bazı bölgelerde su baskını riskinin yüksek olduğunu belirtti. Bu uyarının ardından vatandaşlar “vortex, DEK ve siklon nedir, ne demek?”, “vortex etkisi, DEK yağış ne anlama geliyor?” gibi sorularla meraklarını gidermeye çalışıyor. İşte meteorolojik terimlerin anlamları ve yeni hava durumunun ayrıntıları…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni hafta için önemli bir hava durumu uyarısı yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni hafta için önemli bir hava durumu uyarısı yayımladı.

Türkiye, bu gece itibarıyla Yunanistan üzerinden gelen “siklon dalgası” adı verilen güçlü ve yağışlı bir sistemin etkisine girecek. Uzmanlar, yağışların hafta boyunca kesintisiz süreceğini ve bazı bölgelerde su baskını riskinin yüksek olduğunu belirtiyor.

Vortex Nedir, Vortex Kar Yağışı Ne Anlama Geliyor?

Vortex Nedir, Vortex Kar Yağışı Ne Anlama Geliyor?

Meteorolojide vortex, atmosferde dönerek hareket eden hava kütlelerini ifade eder. Basitçe, hava kütlesinin merkez etrafında döndüğü bir “hava girdabı” olarak düşünebilirsin. Bu sistemler genellikle düşük basınç alanlarında oluşur ve bulutlaşmayı, rüzgarı, fırtınayı hatta bazı durumlarda kar yağışını tetikleyebilir.

Vortex kar yağışı ise, bu dönen hava sisteminin soğuk hava ile birleşerek yoğun kar bulutları oluşturması ve bölgede yoğun kar yağışı meydana getirmesi anlamına gelir. Yani normal kar yağışından farkı, sistemin dönerek ve yoğun şekilde kar üretmesi ve kısa sürede etkili olabilmesidir.

DEK Ne Demek, DEK Kar Yağışı Ne Anlama Geliyor?

DEK Ne Demek, DEK Kar Yağışı Ne Anlama Geliyor?

DEK, meteorolojide “Dikey Eksenli Konveksiyon” anlamına gelir. Daha basit anlatırsak, atmosferde sıcak hava yukarı doğru hızla yükseldiğinde ve dikey hareketlerle yoğun bulutlaşma oluştuğunda ortaya çıkan şiddetli yağış veya fırtına potansiyeline sahip sistemleri ifade eder.

Yani DEK, kısa süre içinde çok yoğun yağış getirebilen, yerel ve ani gök gürültülü sağanaklar üreten bir meteorolojik durumdur. Özellikle su baskını riskinin yüksek olduğu bölgelerde dikkatle izlenir.

Siklon Nedir?

Siklon Nedir?

Meteorolojide siklonalçak basınç merkezi etrafında saat yönünün tersine dönen büyük hava sistemi anlamına gelir (Kuzey Yarımküre için). Yani, havanın merkezden dışarı doğru değil, merkeze doğru dönerek hareket ettiği devasa bir hava girdabı gibi düşünebilirsin.

Siklonlar genellikle yağış, fırtına ve rüzgar getirir. Hatta bazıları, yavaş ilerlediklerinde sel veya su baskını riskini artırabilir. Özellikle Yunanistan üzerinden gelen “siklon dalgası” gibi sistemler, Türkiye’de birkaç gün boyunca kesintisiz yağış ve yoğun rüzgar yaratabilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın