Vortex, DEK ve Siklon Nedir, Ne Demek? DEK ve Vortex Kar Yağışı Nedir? Siklon Dalgası Ne Anlama Geliyor?

Meteorolojide vortex, atmosferde dönerek hareket eden hava kütlelerini ifade eder. Basitçe, hava kütlesinin merkez etrafında döndüğü bir “hava girdabı” olarak düşünebilirsin. Bu sistemler genellikle düşük basınç alanlarında oluşur ve bulutlaşmayı, rüzgarı, fırtınayı hatta bazı durumlarda kar yağışını tetikleyebilir.

Vortex kar yağışı ise, bu dönen hava sisteminin soğuk hava ile birleşerek yoğun kar bulutları oluşturması ve bölgede yoğun kar yağışı meydana getirmesi anlamına gelir. Yani normal kar yağışından farkı, sistemin dönerek ve yoğun şekilde kar üretmesi ve kısa sürede etkili olabilmesidir.