Mesajla Ayrılmak: Ne Zaman Doğru, Ne Kadar Kırıcı?

Kimi ilişkilerde, taraflardan birinin son bir kapanışa ihtiyacı vardır. Bu kapanış ise ancak yüz yüze yapılan bir konuşmayla sağlanabilir. İlişkinin neden bittiğini anlamak bazen duyguların iç dökümünü gerektirir. Böyle bir durumu mesajla anlatmak hem yeterli olmaz hem de karşı tarafın aklında cevaplanmamış sorular kalmasına yol açar. Bu tür boşlukları kapatmak ve ona aradığı kapanışı vermek için ne kadar zor da olsa ilişkiyi yüz yüze bitirmeniz önemlidir.