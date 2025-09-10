Mesajla Ayrılmak: Ne Zaman Doğru, Ne Kadar Kırıcı?
Günümüzde ilişkilerin mesajla başlaması da bitmesi de sık karşılaşılan durumlardan. Ancak söz konusu ayrılık olduğunda kimileri işin doğrusunun yüz yüze olduğunu savunuyor. Kimileri ise mesajla ayrılmanın işleri fazla zorlaştırmadan ve temiz şekilde bitirmek için biçilmiş kaftan olduğunu söylüyor. Peki bunlardan hangisi doğru? Mesajla ayrılmak ne zaman uygun olabilir ve ne zaman kaçınılması gereken bir duruma dönüşür?
Bu içeriğimizde mesajla ayrılığı tüm detaylarıyla masaya yatırıyoruz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mesajla ayrılmak her zaman yanlış değil.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mesajla ayrılık bazen güvenlik tercihidir.
İletişim kopukluğu olan ilişkilerde mesajla ayrılık tercih edilebilir.
Uzun süreli sağlıklı ilişkiler yüz yüze ayrılığı hak eder.
Yaşam alanı ortaksa ayrılık konuşması yüz yüze yapılmalıdır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bazı ilişkiler kapanış gerektirir.
Mesajla ayrılığın kendi içinde avantajları var.
Mesajla ayrılıkta da dikkat edilmesi gereken noktalar mevcut.
Her ilişkinin dinamiği farklıdır ve ayrılık bu dinamiğe göre belirlenmelidir.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın