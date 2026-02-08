Melis İşiten'in "Çoklu" Flört İtirafı Programına Damgasını Vurdu

YouTube'daki dikkat çeken programlar arasında hiç şüphesiz Melis İşiten ile Zaten Şov da yer alıyor. Gerek sosyal medyada gerek yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Melis İşiten, bir süredir YouTube'daki programına da tüm hızıyla devam ediyor. Milyonlara ulaşan bu programda ünlü isimler konuk oluyor ve ortaya da oldukça eğlenceli dakikalar çıkıyor. Hem Melis İşiten hem de konuk isimler dikkat çekici itirafları, esprileri ve anılarıyla izleyenleri güldürmeyi başarıyor.

İşiten'in son konuğu da Oğuzhan Uğur oldu. İşiten ve Uğur'un programdaki birçok diyaloğu sosyal medyada gündem oldu. Fakat bir konu, diğerlerini geride bırakıp programa damga vurdu!