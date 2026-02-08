onedio
Melis İşiten'in "Çoklu" Flört İtirafı Programına Damgasını Vurdu

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
08.02.2026 - 23:05

Melis İşiten, YouTube'da yaptığı programla milyonlara ulaşmaya devam ediyor. Programa aldığı her konukla farklı bir enerji yakalayan ve izleyenleri güldürmeyi başaran Melis İşiten son olarak Oğuzhan Uğur'u konuk aldı.

Oğuzhan Uğur'un konuk olduğu Melis İşiten'in programına ise 'çoklu flört' konusu damga vurdu!

Melis İşiten ile Zaten Şov'un yeni konuğu Oğuzhan Uğur oldu.

YouTube'daki dikkat çeken programlar arasında hiç şüphesiz Melis İşiten ile Zaten Şov da yer alıyor. Gerek sosyal medyada gerek yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Melis İşiten, bir süredir YouTube'daki programına da tüm hızıyla devam ediyor. Milyonlara ulaşan bu programda ünlü isimler konuk oluyor ve ortaya da oldukça eğlenceli dakikalar çıkıyor. Hem Melis İşiten hem de konuk isimler dikkat çekici itirafları, esprileri ve anılarıyla izleyenleri güldürmeyi başarıyor. 

İşiten'in son konuğu da Oğuzhan Uğur oldu. İşiten ve Uğur'un programdaki birçok diyaloğu sosyal medyada gündem oldu. Fakat bir konu, diğerlerini geride bırakıp programa damga vurdu!

"Bekar insanlar istedikleri kadar flört edebilir."

Melis İşiten ve Oğuzhan Uğur arasında geçen 'flört' konusu programa damgasını vurdu. Uğur 'Çoklu flört erkekte olur mu? Bizde yok.' derken İşiten'in 'Çoklu flört bende de yok' demesi ortalığı karıştırdı. Oğuzhan Uğur Melis İşiten'in telefonunda denk geldiği bir anı anlattı, ardından Melis İşiten de 'çoklu flört' iddiasını kabul etmek durumunda kaldı!

'Baba bu kumandalı arabayı istiyorum. Alıyorsun. Yanındaki çocuk başkasıyla geçerken böyle bakıyorsun' diyen Oğuzhan Uğur'a Melis İşiten'in cevabı ise şöyle oldu: 'Almıyorum, almıyorum. Araba galerisindeymişim gibi düşün.'

O anları buradan izleyebilirsiniz;

