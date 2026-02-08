Melis İşiten'in "Çoklu" Flört İtirafı Programına Damgasını Vurdu
Melis İşiten, YouTube'da yaptığı programla milyonlara ulaşmaya devam ediyor. Programa aldığı her konukla farklı bir enerji yakalayan ve izleyenleri güldürmeyi başaran Melis İşiten son olarak Oğuzhan Uğur'u konuk aldı.
Oğuzhan Uğur'un konuk olduğu Melis İşiten'in programına ise 'çoklu flört' konusu damga vurdu!
Melis İşiten ile Zaten Şov'un yeni konuğu Oğuzhan Uğur oldu.
"Bekar insanlar istedikleri kadar flört edebilir."
O anları buradan izleyebilirsiniz;
