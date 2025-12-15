onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
MEB Öğrencisini Herkesin Önünde Darp Eden Okul Müdürünü Görevden Uzaklaştırdı

MEB Öğrencisini Herkesin Önünde Darp Eden Okul Müdürünü Görevden Uzaklaştırdı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
15.12.2025 - 18:03

Bursa’nın İnegöl ilçesinde öğretmen şiddeti kameralara yansıdı. Okul müdürü Mustafa Ç., okul bahçesinde düzenlenen tören sırasında 11 yaşındaki Muhammed K.’yı tüm öğrencilerin gözü önünde darp etti. Ailenin şikâyeti üzerine harekete geçen Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul müdürünü görevden uzaklaştırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Olay, geçtiğimiz cuma günü Ömer Osman Çağlayan Ortaokulu’nda meydana geldi.

Olay, geçtiğimiz cuma günü Ömer Osman Çağlayan Ortaokulu’nda meydana geldi.

Okul Müdürü Mustafa Ç., sırada bekleyen Muhammed K.’ya saldırarak darp etti. Tüm öğrencilerin önünde küçük çocuğa şiddet uygulayan okul müdürünün görüntüleri tepki çekerken, aile de şikâyetçi oldu.

Olayı anlatan 11 yaşındaki öğrenci Muhammed Emin K.,

“O beni durduk yere dövdü. Kafa attı, fırlattı. ‘Seni buraya gömerim, herkes burada ahlakını bilecek’ dedi. Çocuğa el hareketi yaptığımı zannetti. Okula gitmeyeceğim. O beni dövecek, ben kendimi savunamayacağım; sonra disiplin cezası verip tutanak tutacak. Ben okula gitmem,” dedi.

Baba Nihat K. ise şunları söyledi:

“Cuma günü işten eve geldim. Hanım bana ‘Muhammed’i dövmüşler’ dedi. Ben çocuklar arasında olmuş sandım. Sonra okul müdürünün dövdüğünü söylediler. ‘Öğretmendir, kızmıştır’ dedim. Daha sonra bana video geldi. Videoyu izleyince aklım başımdan gitti. 11 yaşındaki çocuğumu kaldırmış vurmuş. Kafası taşa gelse ne olacak? Ben çocuğumu öğretmenlere emanet ediyorum. Öğretmen bunu yaparsa, sokaktaki vatandaş kim bilir neler yapar.”

Okul bahçesinde yaşananlar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Asa

Ya tamam dovemezsin edemezsin de, bazı çocuklar var, gerçekten dayanılır gibi degil. Bizim çocuğun okulunda var bir kaç tane, aileler de problemli, çocukları... Devamını Gör