MEB Öğrencisini Herkesin Önünde Darp Eden Okul Müdürünü Görevden Uzaklaştırdı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde öğretmen şiddeti kameralara yansıdı. Okul müdürü Mustafa Ç., okul bahçesinde düzenlenen tören sırasında 11 yaşındaki Muhammed K.’yı tüm öğrencilerin gözü önünde darp etti. Ailenin şikâyeti üzerine harekete geçen Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul müdürünü görevden uzaklaştırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Olay, geçtiğimiz cuma günü Ömer Osman Çağlayan Ortaokulu’nda meydana geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Okul bahçesinde yaşananlar 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Ya tamam dovemezsin edemezsin de, bazı çocuklar var, gerçekten dayanılır gibi degil. Bizim çocuğun okulunda var bir kaç tane, aileler de problemli, çocukları... Devamını Gör