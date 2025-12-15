MEB Öğrencisini Herkesin Önünde Darp Eden Okul Müdürünü Görevden Uzaklaştırdı

Okul Müdürü Mustafa Ç., sırada bekleyen Muhammed K.’ya saldırarak darp etti. Tüm öğrencilerin önünde küçük çocuğa şiddet uygulayan okul müdürünün görüntüleri tepki çekerken, aile de şikâyetçi oldu.

Olayı anlatan 11 yaşındaki öğrenci Muhammed Emin K.,

“O beni durduk yere dövdü. Kafa attı, fırlattı. ‘Seni buraya gömerim, herkes burada ahlakını bilecek’ dedi. Çocuğa el hareketi yaptığımı zannetti. Okula gitmeyeceğim. O beni dövecek, ben kendimi savunamayacağım; sonra disiplin cezası verip tutanak tutacak. Ben okula gitmem,” dedi.

Baba Nihat K. ise şunları söyledi:

“Cuma günü işten eve geldim. Hanım bana ‘Muhammed’i dövmüşler’ dedi. Ben çocuklar arasında olmuş sandım. Sonra okul müdürünün dövdüğünü söylediler. ‘Öğretmendir, kızmıştır’ dedim. Daha sonra bana video geldi. Videoyu izleyince aklım başımdan gitti. 11 yaşındaki çocuğumu kaldırmış vurmuş. Kafası taşa gelse ne olacak? Ben çocuğumu öğretmenlere emanet ediyorum. Öğretmen bunu yaparsa, sokaktaki vatandaş kim bilir neler yapar.”