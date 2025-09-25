MASAK’a Anında Müdahale Yetkisi Geliyor: Şüpheli Banka İşlemleri Anlık Olarak İzlenecek

Meclis’in açılmasından sonra FATF’ın kara parayla mücadele edilmesi için açıkladığı yeni kriterler Türkiye’deki mevzuata da eklenecek. MASAK’a yeni teknolojilerin de yardımıyla saniyeler içerisinde banka hesapları üzerinden yapılan şüpheli işlemlere anında müdahale etme yetkisi verilecek. Bu doğrultuda, bankalar ya da finans kuruluşları aracılığıyla yapılan işlemlerdeki mali polis denetiminin kapsamı genişletilecek.

Kaynağı belirsiz kalan, kişi ya da kurumun maddi gücü (sabit gelirleri/düzenli ödemeleri) ve kredi notu (şahıslar için finansal endeks notu) gibi temel ölçütler göz önüne alındığında finansal anlamda açıklanması mümkün olmayan ya da olağandışı sayılan tüm işlemler doğrudan takibe alınacak.