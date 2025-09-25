onedio
MASAK'a Anında Müdahale Yetkisi Geliyor: Şüpheli Banka İşlemleri Anlık Olarak İzlenecek

MASAK’a Anında Müdahale Yetkisi Geliyor: Şüpheli Banka İşlemleri Anlık Olarak İzlenecek

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.09.2025 - 10:28

TBMM’de yeni yasama yılı 1 Ekim’de başlayacak. Yeni yasama yılı ile birlikte MASAK’ın yetkilerinde de düzenleme yapılacağı iddia edildi. Yeni yasaya göre MASAK, şüpheli işlem olarak gördüğü banka hesaplarına anında müdahale edecek. Yeni düzenleme ile kaynağı belirsiz kalan, kişi ya da kurumun maddi gücünün üstünde olduğu görülen tüm hesap hareketliliklerinde anlık izleme sistemi devreye sokulacak.

Kaynak: Uğur Duyan / Yeni Şafak

Birleşmiş Milletler raporuna göre dünya genelinde her yıl 1.5 trilyon dolar kara para işlemi gerçekleşiyor.

Birleşmiş Milletler raporuna göre dünya genelinde her yıl 1.5 trilyon dolar kara para işlemi gerçekleşiyor.

Yeni Şafak’tan Uğur Duyan’ın haberine göre, Türkiye’nin de üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) yeni düzenlemeleri ile kara paranın önüne geçilmesi için önemli bir adım atılacak. Buna göre Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) yeni yetkiler verilerek banka hesaplarındaki olağandışı hareketlilikler yakın takibe alınacak.  Bu hesapların doğrudan takibe alınmasının ötesinde hesaba anında el konulması ya da dondurma işlemlerinin yapılması için gereken hukuki zemin oluşturulacak.

1 Ekim'de TBMM gündemine gelecek.

1 Ekim’de TBMM gündemine gelecek.

Meclis’in açılmasından sonra FATF’ın kara parayla mücadele edilmesi için açıkladığı yeni kriterler Türkiye’deki mevzuata da eklenecek. MASAK’a yeni teknolojilerin de yardımıyla saniyeler içerisinde banka hesapları üzerinden yapılan şüpheli işlemlere anında müdahale etme yetkisi verilecek. Bu doğrultuda, bankalar ya da finans kuruluşları aracılığıyla yapılan işlemlerdeki mali polis denetiminin kapsamı genişletilecek.

Kaynağı belirsiz kalan, kişi ya da kurumun maddi gücü (sabit gelirleri/düzenli ödemeleri) ve kredi notu (şahıslar için finansal endeks notu) gibi temel ölçütler göz önüne alındığında finansal anlamda açıklanması mümkün olmayan ya da olağandışı sayılan tüm işlemler doğrudan takibe alınacak.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
