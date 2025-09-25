MASAK’a Anında Müdahale Yetkisi Geliyor: Şüpheli Banka İşlemleri Anlık Olarak İzlenecek
TBMM’de yeni yasama yılı 1 Ekim’de başlayacak. Yeni yasama yılı ile birlikte MASAK’ın yetkilerinde de düzenleme yapılacağı iddia edildi. Yeni yasaya göre MASAK, şüpheli işlem olarak gördüğü banka hesaplarına anında müdahale edecek. Yeni düzenleme ile kaynağı belirsiz kalan, kişi ya da kurumun maddi gücünün üstünde olduğu görülen tüm hesap hareketliliklerinde anlık izleme sistemi devreye sokulacak.
Kaynak: Uğur Duyan / Yeni Şafak
Birleşmiş Milletler raporuna göre dünya genelinde her yıl 1.5 trilyon dolar kara para işlemi gerçekleşiyor.
1 Ekim’de TBMM gündemine gelecek.
