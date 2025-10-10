onedio
Maria Corina Machado Kimdir, Kaç Yaşında? Maria Corina Machado Neden Nobel Barış Ödülü Aldı?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.10.2025 - 12:36

2025 Nobel Barış Ödülü’nün sahibi belli oldu. Ödül, Venezuela’da muhalefetin önde gelen isimlerinden Maria Corina Machado’ya verildi. Uzun süredir ülkesinde demokrasi, ifade özgürlüğü ve adil seçim çağrılarıyla gündeme gelen Machado, yıllardır iktidara karşı yürüttüğü siyasi mücadelesiyle tanınıyor.

Peki Maria Corina Machado kimdir, kaç yaşında ve neden Nobel Barış Ödülü’ne layık görüldü?

Maria Corina Machado Kimdir?

María Corina Machado Parisca, 7 Ekim 1967’de Venezuela’nın başkenti Caracas’ta doğdu. Universidad Católica Andrés Bello’da Endüstri Mühendisliği eğitimi aldıktan sonra Yale Üniversitesi’nde kamu yönetimi üzerine yüksek lisans yaptı. Kariyerine özel sektörde başladı ancak kısa sürede sivil toplum çalışmalarına yöneldi.

2002 yılında seçim süreçlerinin şeffaflığını artırmak amacıyla kurulan Súmate adlı sivil toplum kuruluşunun kurucuları arasında yer aldı. Bu kuruluş, dönemin devlet başkanı Hugo Chávez’e karşı yürütülen referandum sürecinde aktif rol oynadı. Machado, bu dönemde ülke çapında tanınır hale geldi.

2010 yılında Ulusal Meclis’e milletvekili olarak seçildi ve parlamentoda hükümetin otoriterleştiği yönünde sert eleştirilerde bulundu. 2012’de kısa süreliğine Demokratik Birlik Masası (MUD) ittifakında yer aldı. Daha sonra liberal değerlere dayanan Vente Venezuela partisinin lideri olarak siyasi kariyerine devam etti.

Maria Corina Machado Kaç Yaşında?

Maria Corina Machado, 7 Ekim 1967 doğumludur ve 2025 yılı itibarıyla 58 yaşındadır. 

Maria Corina Machado Nereli?

Machado, Venezuela’nın başkenti Caracas’ta doğmuş ve eğitim hayatının büyük kısmını burada geçirmiştir.

Maria Corina Machado Neden Nobel Barış Ödülü Aldı?

2025 Nobel Barış Ödülü, María Corina Machado’ya Venezuela’da demokrasi, insan hakları ve özgür seçimler için yürüttüğü uzun soluklu mücadele nedeniyle verildi. Nobel Komitesi, Machado’nun “baskı altındaki toplumlarda barışçıl direnişin sembolü haline geldiğini” belirtti.

Machado, hem Hugo Chávez hem de Nicolás Maduro yönetimlerine karşı duruşuyla tanınmış bir isimdir. Yıllar boyunca protestolara, siyasi yasaklara ve baskılara rağmen demokratik reform çağrısını sürdürdü. 2023’te muhalefetin ön seçimlerinde birinci gelerek 2024 başkanlık yarışında muhalefetin ortak adayı olmaya hak kazandı ancak hükümet tarafından getirilen siyasi yasak nedeniyle adaylığı engellendi.

Bu süreç, Machado’nun uluslararası alanda da dikkat çekmesine yol açtı. 2018’de BBC’nin “100 Kadın” listesine, 2025’te ise TIME dergisinin “Dünyanın En Etkili 100 Kişisi” listesine girdi. Aynı yıl, demokratik değerlere olan bağlılığı nedeniyle Nobel Barış Ödülü’ne layık görüldü.

