Maria Corina Machado Kimdir, Kaç Yaşında? Maria Corina Machado Neden Nobel Barış Ödülü Aldı?

2025 Nobel Barış Ödülü, María Corina Machado’ya Venezuela’da demokrasi, insan hakları ve özgür seçimler için yürüttüğü uzun soluklu mücadele nedeniyle verildi. Nobel Komitesi, Machado’nun “baskı altındaki toplumlarda barışçıl direnişin sembolü haline geldiğini” belirtti.

Machado, hem Hugo Chávez hem de Nicolás Maduro yönetimlerine karşı duruşuyla tanınmış bir isimdir. Yıllar boyunca protestolara, siyasi yasaklara ve baskılara rağmen demokratik reform çağrısını sürdürdü. 2023’te muhalefetin ön seçimlerinde birinci gelerek 2024 başkanlık yarışında muhalefetin ortak adayı olmaya hak kazandı ancak hükümet tarafından getirilen siyasi yasak nedeniyle adaylığı engellendi.

Bu süreç, Machado’nun uluslararası alanda da dikkat çekmesine yol açtı. 2018’de BBC’nin “100 Kadın” listesine, 2025’te ise TIME dergisinin “Dünyanın En Etkili 100 Kişisi” listesine girdi. Aynı yıl, demokratik değerlere olan bağlılığı nedeniyle Nobel Barış Ödülü’ne layık görüldü.