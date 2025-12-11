Makyajının Birkaç Saat Sonra Bozulmaması İçin 10 Tüyo
Dışarı çıkmasan bile evde makyaj yapmak dahi seni güzel ve mutlu hissettirir. Bu hissin uzun sürmesi için makyaj taktiğine ihtiyacın varsa doğru yerdesin! Makyajın birkaç saat sonra dağılmasın diye bunları uygulayabilirsin!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Her zaman önce göz makyajından başla.
2. Göz çevrene yağlı bakım ürünleri kullanmaktan kaçınmalısın.
3. Makyaj bazı olarak nemlendirici kullandığında cildinin onu emmesini bekle.
4. Fondöten demişken... Fondöteni elinle hafifçe ısıtıp yüzüne uygula.
5. Sabahları makyaj yapacaksan yüzünü soğuk suyla yıka. Neden mi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Göz altına kapatıcı uyguladıktan sonra çizgi çizgi olmaması için birkaç dakika bekle.
7. Hatta kapatıcı yerine fondöten kullanıp ince bir tabaka şeklinde göz altını kapatabilirsin.
8. Kaş jelini önce yukarı doğru çek, ardından aşağı doğru yarım hareketle kaşını sabitle.
9. Allık kullanırken tampon hareketler uygula. Allık körlüğünün de önüne geçmiş olursun!
10. Makyajın en hızlı aktığı bölge burun ve çevresi oluyor. Bunun önüne geçmek için...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
BONUS: Rimelinin akmaması için seni ağlatan insanlarla muhatap olma... 💔
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın