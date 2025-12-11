onedio
Makyajının Birkaç Saat Sonra Bozulmaması İçin 10 Tüyo

Erkan Tuna Budak
11.12.2025 - 18:01

Dışarı çıkmasan bile evde makyaj yapmak dahi seni güzel ve mutlu hissettirir. Bu hissin uzun sürmesi için makyaj taktiğine ihtiyacın varsa doğru yerdesin! Makyajın birkaç saat sonra dağılmasın diye bunları uygulayabilirsin!

1. Her zaman önce göz makyajından başla.

Çünkü cilt makyajını yaptıktan sonra göz makyajını yaparsan göz farın cildine dökülür ve fondöteninle karışır. Yeniden fondöten sürmek zorunda kalırsın ve bu sefer de fazla fondötenden dolayı makyajın hızlı akar. Önce göz makyajı!

2. Göz çevrene yağlı bakım ürünleri kullanmaktan kaçınmalısın.

En yaygın hatalardan biri de bu. Mesela göz kremi yağlıysa eyeliner ya da far asla tutmaz ve far çizgilenir. Göz çevresi makyaj öncesi mümkün olduğunca kuru olmalı.

3. Makyaj bazı olarak nemlendirici kullandığında cildinin onu emmesini bekle.

Nemlendirici kullanır kullanmaz fondöten sürersen elbette o fondöten kayar ve cildini tutmaz. Nemlendiricinin kurumasını bekledikten sonra fondöten sürmelisin.

4. Fondöten demişken... Fondöteni elinle hafifçe ısıtıp yüzüne uygula.

Fondöten soğuk olduğunda cildinden hemen kayar ve sürdüğünde renk geçişleri olur. Bir pompayı elinin üstüne sıktıktan sonra parmaklarınla hafifçe ısıt, sonra sünger ya da fırçayla uygula. Böyle yaparsan cilde daha iyi yapışıyor.

5. Sabahları makyaj yapacaksan yüzünü soğuk suyla yıka. Neden mi?

Elbette cildini ılık suyla yıkayabilir ve temizleyebilirsin ama son adım olarak soğuk su ile yıka. Çünkü yüzündeki şişlik hafif de olsa iner ve bir yandan da gözenekler hafifçe kapanır. Makyaj da yüzünde daha güzel durur.

6. Göz altına kapatıcı uyguladıktan sonra çizgi çizgi olmaması için birkaç dakika bekle.

Kapatıcıyı uyguladıktan hemen sonra pudra sürmeni tavsiye etmiyoruz. Bunun yerine önce birkaç dakika bekle. Göz altındaki çizgiler kapatıcı ile dolmaya başlayınca kuru bir fırçayla o fazla ürünü topla. Sonra pudra ile sabitle. Çizgilenme ciddi şekilde azalır.

7. Hatta kapatıcı yerine fondöten kullanıp ince bir tabaka şeklinde göz altını kapatabilirsin.

Kapatıcıların yapısı yoğun olduğu için hızlı akar ve seni rahatsız eder. Bir ton daha açık bir fondötenin varsa göz altına kapatıcı yerine kullanabilirsin. Aynı ton da olur.

8. Kaş jelini önce yukarı doğru çek, ardından aşağı doğru yarım hareketle kaşını sabitle.

Kaşları yukarı taradıktan sonra son bir hamleyle uçları hafifçe aşağı bastır. Kaşların kilitlenmiş gibi durur ve gün içinde kaşlarının düşmesi büyük oranda azalır.

9. Allık kullanırken tampon hareketler uygula. Allık körlüğünün de önüne geçmiş olursun!

Özellikle krem allık kullanırken üzerine toz allık sürüyorsan fırça ile 'pıt pıt' yap. Tampon hareketlerle yani. Fırçayı sürmene o kadar da gerek yok. Gün içinde allığın dağılmaz böylelikle.

10. Makyajın en hızlı aktığı bölge burun ve çevresi oluyor. Bunun önüne geçmek için...

Burnunu önce hafifçe pudrala. Sonrasında fondöten sür ve yine çok az pudra ile burun bölgesindeki makyajı tamamla. Çift tabaka yöntemiyle burun ve çevresindeki makyaj uzun süre dayanır.

BONUS: Rimelinin akmaması için seni ağlatan insanlarla muhatap olma... 💔

Bu tüyoyu vermeseydik olmazdı. Elbette su geçirmez ya da suya dayanıklı rimeller vardır ama rimelinin hemen akmasına seni ağlatan insanlar sebep olabilir. Hayatının her alanında yaptığın hiçbir şeyin bozulmaması için seni üzen insanlardan muhakkak uzak dur!

