Mahfi Eğilmez Altın ve Gümüş Fiyat Tahminini Açıkladı

Dilara Şimşek
10.01.2026 - 15:30

Altın fiyatlarının ne olacağı merak ediliyor. Altın yatırımcısı altının yükselip yükselmeyeceğini merak ederken güvenli limana yatırım yapmak isteyenler de piyasayı yakından takip ediyor. Altın fiyatları ne olacak? Gümüş yükselecek mi? İktisatçı Mahfi Eğilmez, altın ve gümüş fiyat tahminini açıkladı.

Altın fiyatları neden yükseliyor?

Çin altın üretiminde birinci sırada yer alırken gümüş üretiminde ikinci sırada bulunuyor. Altın üretiminde Çin’in ardından sırasıyla Rusya, Avustralya, Kanada, ABD, Meksika, Gana, Özbekistan, Güney Afrika ve Peru geliyor. 

Gümüş üretiminde ise sırasıyla Meksika, Çin, Peru, Şili, Polonya, Avustralya, Bolivya, Rusya, ABD, Kazakistan yer alıyor. 

Üretilen altının yüzde 10’dan fazlası tıp, elektronik, otomotiv ve havacılık sanayisinde kullanılıyor. Mahfi Eğilmez, yazısında altının neden yükseldiğini anlattı. Eğilmez, “Geri kalanın önemli bir bölümü külçe, para olarak saklanıyor ve br bölümü de takı, mücevher yapımında kullanılıyor. Risklere karşı bir çeşit güvence görevi gördüğü için risklerin arttığı dönemlerde talebi ve dolayısıyla fiyatı artıyor' dedi.

Mahfi Eğilmez, altın ve gümüş fiyat tahminini açıkladı.

Altın ve gümüş fiyatlarının geleceği konusunda iki farklı görüş olduğunu dile getiren Eğilmez, “İlk görüşte olanlar altın ve gümüş fiyatlarının mutlaka bir düzeltme yaparak düşeceğini ikinci görüşte olanlar altın ve gümüş fiyatlarının arada düzeltmeler, kâr realizasyonları olsa da yükselişini sürdüreceğini, orta görüşte olanlar ise altın ve gümüş fiyatlarının bugünkü düzeyinde inişler çıkışlar yaşayarak devam edeceğini öne sürüyorlar” diye konuştu.

İktisatçı Mahfi Eğilmez, değerli metallerin vatandaşa güvenli liman hizmeti sunduğunu belirtti. Trump’ın yaklaşımlarının değişmediği sürece arada gerilemeler olsa da fiyat artışlarının devam edeceğini kaydeden Eğilmez, “Piyasalar belirli limitler içindeki şokları sindirme konusunda artık uzmanlaşmış olsalar da Trump’ın yarattığı belirsizlik ve bir anlamda tehdit öyle kolay sindirilecek gibi görünmüyor o nedenle de altın, gümüş ve benzeri metallerin fiyatları, eskisine göre daha hızlı yükseliyor” ifadelerini kullandı.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
