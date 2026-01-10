Mahfi Eğilmez, altın ve gümüş fiyat tahminini açıkladı.

Altın ve gümüş fiyatlarının geleceği konusunda iki farklı görüş olduğunu dile getiren Eğilmez, “İlk görüşte olanlar altın ve gümüş fiyatlarının mutlaka bir düzeltme yaparak düşeceğini ikinci görüşte olanlar altın ve gümüş fiyatlarının arada düzeltmeler, kâr realizasyonları olsa da yükselişini sürdüreceğini, orta görüşte olanlar ise altın ve gümüş fiyatlarının bugünkü düzeyinde inişler çıkışlar yaşayarak devam edeceğini öne sürüyorlar” diye konuştu.

İktisatçı Mahfi Eğilmez, değerli metallerin vatandaşa güvenli liman hizmeti sunduğunu belirtti. Trump’ın yaklaşımlarının değişmediği sürece arada gerilemeler olsa da fiyat artışlarının devam edeceğini kaydeden Eğilmez, “Piyasalar belirli limitler içindeki şokları sindirme konusunda artık uzmanlaşmış olsalar da Trump’ın yarattığı belirsizlik ve bir anlamda tehdit öyle kolay sindirilecek gibi görünmüyor o nedenle de altın, gümüş ve benzeri metallerin fiyatları, eskisine göre daha hızlı yükseliyor” ifadelerini kullandı.