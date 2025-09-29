onedio
Mabel Matiz'den Frank Sinatra'ya: Sonbaharı Anlatan Parçalar

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
29.09.2025 - 17:04

Sonbahar... Sararmış yapraklarla biraz hüzünlü ama bir o kadar da huzurlu bir dönem. Her şey yavaşlıyor, bir geçiş başlıyor. Tabii ki böyle anlarda da yanımızda müzik oluyor. Bu sonbaharda da Mabel Matiz'den Frank Sinatra'ya kadar farklı bir müzik atmosferi bizimle. Hadi bakalım, başka kimler listemizde?

1. Mabel Matiz - Yaşım Çocuk

2. Halil Sezai – Sonbahar

3. Almora - Sonbahar

4. Ayna - Sonbahar

5. Selin Çıngır – Ellerinin İzi

6. Mor ve Ötesi - Sonbahar

7. Ajda Pekkan - Sonbahar Rüzgarları

8. Teoman - Bak Hayatına

9. Yeni Türkü - Sonbahardan Çizgiler

10. Yansımalar - Sonbahar

11. Frank Sinatra – Autumn In New York

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
