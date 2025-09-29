Mabel Matiz'den Frank Sinatra'ya: Sonbaharı Anlatan Parçalar
Sonbahar... Sararmış yapraklarla biraz hüzünlü ama bir o kadar da huzurlu bir dönem. Her şey yavaşlıyor, bir geçiş başlıyor. Tabii ki böyle anlarda da yanımızda müzik oluyor. Bu sonbaharda da Mabel Matiz'den Frank Sinatra'ya kadar farklı bir müzik atmosferi bizimle. Hadi bakalım, başka kimler listemizde?
1. Mabel Matiz - Yaşım Çocuk
2. Halil Sezai – Sonbahar
3. Almora - Sonbahar
4. Ayna - Sonbahar
5. Selin Çıngır – Ellerinin İzi
6. Mor ve Ötesi - Sonbahar
7. Ajda Pekkan - Sonbahar Rüzgarları
8. Teoman - Bak Hayatına
9. Yeni Türkü - Sonbahardan Çizgiler
10. Yansımalar - Sonbahar
11. Frank Sinatra – Autumn In New York
