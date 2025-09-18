onedio
Leke Görünümünü Azaltmayı Sağlayacak Cilt Tonunu Eşitleyen Serumlar

Erkan Tuna Budak
18.09.2025 - 15:03

Cildindeki lekeli görünümlerden rahatsız oluyorsan ve cilt bakım rutinini lekelere karşı zenginleştirmek istiyorsan işine yarayabilecek serumlar öneriyoruz! Lekeli görünümün önüne geçebilecek serumları hemen aşağıda bulabilirsin. 👇

La Roche Posay MELA B3 Koyu Leke Karşıtı Serum 30 ml

La Roche Posay MELA B3 Koyu Leke Karşıtı Serum 30 ml

Özellikle cildin hassas cilt kategorisine giriyorsa sana işine yarayabilecek bir öneri ile geldik. Cilt tonu eşitsizliğine yardım edebilecek La Roche Posay MELA B3 tüm cilt tipleriyle uyumlu. Melasyl ve %10 Niacinamide içerdiğini de belirtelim.

La Roche Posay MELA B3 Koyu Leke Karşıtı Serum 30 ml

İdea Derma Arbutin Brightening Serum 30 ml

İdea Derma Arbutin Brightening Serum 30 ml

Cilt tonu eşitsizlikleriyle başa çıkmak için Arbutin, Niacinamide ve Meyan Kökü Ekstresi en iyi formüllerden biri. Bu formülle cildin aydınlık kazanır ve aynı zamanda nemli ve pürüzsüz bir görünüme zamanla sahip olur. elbette düzenli kullanım şart.

İdea Derma Arbutin Brightening Serum 30 ml

Bioderma Pigmentbio C-Concentrate 15 ml

Bioderma Pigmentbio C-Concentrate 15 ml

Lekeli görünüm için geliştirilen Bioderma Pigmentbio C-Concentrate hassas ciltler için aydınlatıcı ve peeling etkisine sahip. Cildin ihtiyaç duyduğu C vitaminini de barındırıyor. Gece serumu olduğunu belirtmemizde fayda var.

Bioderma Pigmentbio C-Concentrate 15 ml

The Purest Solutions Arbutin 2% + Hyaluronic Acid Brightening Serum 30 ml

The Purest Solutions Arbutin 2% + Hyaluronic Acid Brightening Serum 30 ml

Cilt tonu eşitsizliklerini en aza indirmeyi hedeflemiş olan The Purest Solutions, tüm cilt tiplerine uygun. Arbutin ve cildin ihtiyacı olan nem için hyalüronik asit içeriyor, bu da düzenli kullanımda cildin aydınlık bir görünüme sahip olacağı anlamına geliyor. Vegan bir ürün olduğunu da belirtelim.

The Purest Solutions Arbutin 2% + Hyaluronic Acid Brightening Serum 30 ml

Cream Co. SOS Serum 30 ml

Cream Co. SOS Serum 30 ml

Cilt tonu eşitsizliği ile başa çıkamıyorsan sana Cream Co.'nun SOS Serum'unu tavsiye ediyoruz. Cilt yüzeyini içeriğindeki bileşenlerle destekleyerek nemlendirir ve lekelere karşı etkilidir. AHA, BHA, PHA, LHA, C vitamini ve retinol ile kullanılmaması gerektiğini hatırlatalım.

Cream Co. SOS Serum 30 ml

Etat Pur Pure Active Saf Niacinamide %5 Pürüz ve Leke Karşıtı Saf Konsantre Bakım 15 ml

Etat Pur Pure Active Saf Niacinamide %5 Pürüz ve Leke Karşıtı Saf Konsantre Bakım 15 ml

Yoğun yapısıyla Etat Pur Pure Active, lekelenmeye eğilimli ciltler için geliştirilmiş bir ürün. Cildin nemlenmesini sağlarken aynı zamanda cildin ışıltı kazanmasına da katkıda bulunuyor. Tüm cilt tipleri için uygun.

Etat Pur Pure Active Saf Niacinamide %5 Pürüz ve Leke Karşıtı Saf Konsantre Bakım 15 ml

Vichy Liftactiv Specialist B3 Serum 30 ml

Vichy Liftactiv Specialist B3 Serum 30 ml

Hem cilt lekelerinin hafiflemesine katkı sağlayan hem de yaşlanma belirtileriyle savaşan Vichy Liftactiv Specialist B3 Serum cilt tonunu eşitlemeyi hedefleyen bir ürün. Cildin sıkı bir görünüm almasına da katkıda bulunuyor.

Vichy Liftactiv Specialist B3 Serum 30 ml

Dermoskin Be Bright Niacinamide Complex Serum 30 ml

Dermoskin Be Bright Niacinamide Complex Serum 30 ml

%1 Zinc PCA ve Hyaluronik asit ve %10 Niacinamide içeren Dermoskin Be Bright Niacinamide Complex Serum karma ve yağlı ciltler için uygun bir ürün. Günde birer kez sabah ve akşam kullanılmasını tavsiye ediyoruz.

Dermoskin Be Bright Niacinamide Complex Serum 30 ml

Pure Choice Çisem Çakır Azelaik Asit Serum 30 ml

Pure Choice Çisem Çakır Azelaik Asit Serum 30 ml

Cildinin ışıl ışıl bir görünüme sahip olmasını istersen Pure Choice temiz bir seçim olabilir! Cilt tonunu dengelemeyi hedefleyen bu ürünü sabah ve akşam olmak üzere üçer damla kullanmanı tavsiye ediyoruz.

Pure Choice Çisem Çakır Azelaik Asit Serum 30 ml

Ducray Melascreen Cilt Tonunu Eşitleyici ve Aydınlatıcı Etkili Serum 40 ml

Ducray Melascreen Cilt Tonunu Eşitleyici ve Aydınlatıcı Etkili Serum 40 ml

Cildin donuk görünüyorsa cilt tonunu eşitlemek için Ducray Melascreen iyi bir seçim! Cildini aydınlık bir hale getirmek ve aydınlatmak istiyorsan C vitamini, Niacinamide ve 7 Nemlendirici & Besleyici Faz barındıran serumu günde 1 ya da 2 kez kullanabilirsin.

Ducray Melascreen Cilt Tonunu Eşitleyici ve Aydınlatıcı Etkili Serum 40 ml

