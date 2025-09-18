Leke Görünümünü Azaltmayı Sağlayacak Cilt Tonunu Eşitleyen Serumlar
Cildindeki lekeli görünümlerden rahatsız oluyorsan ve cilt bakım rutinini lekelere karşı zenginleştirmek istiyorsan işine yarayabilecek serumlar öneriyoruz! Lekeli görünümün önüne geçebilecek serumları hemen aşağıda bulabilirsin. 👇
La Roche Posay MELA B3 Koyu Leke Karşıtı Serum 30 ml
İdea Derma Arbutin Brightening Serum 30 ml
Bioderma Pigmentbio C-Concentrate 15 ml
The Purest Solutions Arbutin 2% + Hyaluronic Acid Brightening Serum 30 ml
Cream Co. SOS Serum 30 ml
Etat Pur Pure Active Saf Niacinamide %5 Pürüz ve Leke Karşıtı Saf Konsantre Bakım 15 ml
Vichy Liftactiv Specialist B3 Serum 30 ml
Dermoskin Be Bright Niacinamide Complex Serum 30 ml
Pure Choice Çisem Çakır Azelaik Asit Serum 30 ml
Ducray Melascreen Cilt Tonunu Eşitleyici ve Aydınlatıcı Etkili Serum 40 ml
