Haberler
Yaşam
Güzellik
Dudak Peelinginden Bakım Maskesine: Kuru ve Çatlayan Dudaklara Özel Bakım Ürünleri

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
01.01.2026 - 15:01

Dudak bakımı özellikle kışın daha önemli hale geliyor. Çatlayan ve bakımsız görünen dudaklarını hızlı bir bakımla eski güzel haline döndürebilirsin. Dudaklarına iyi bir bakım yapmak istiyorsan gerekli ürünler neler bakalım mı?

Mjcare Yoğun Nemlendirici Dudak Maskesi

Mjcare Yoğun Nemlendirici Dudak Maskesi

Kuru ve bakıma muhtaç dudakların varsa bu maskeyi denemen gerek. Nemlendirici maske dudaklarına yoğun nem sağlıyor. Kuru dudaklar için önerilen dudak maskesi cildi besliyor. Uykudayken dudaklarına bakım yapmak istiyorsan bu maskeyi mutlaka dene! 

Mjcare Yoğun Nemlendirici Dudak Maskesi

Dr.Jart+ Vital Hydra Solution Nemlendirici Dudak Maskesi

Dr.Jart+ Vital Hydra Solution Nemlendirici Dudak Maskesi

Kuru dudaklarını nemlendirmek için bu maskeyi kullanabilirsin. Hyalüronik asitle zenginleştirilen içeriği olan dudak maskesi durulanmıyor. Dudaklarının daha taze ve parlak görünmesini sağlayan maskenin tek kullanım sonrası bile etkisini göreceksin.

Dr.Jart+ Vital Hydra Solution Nemlendirici Dudak Maskesi

Blistex MedPlus Nemlendirici Dudak Koruyucu

Blistex MedPlus Nemlendirici Dudak Koruyucu

Çatlamış ve kurumuş dudakların için kullanabileceğin koruyucu bakım ürününün içinde menthol bulunuyor. Bu sayede serinletici bir etkisi var. Zarar görmüş dudakları hızlıca koruyan bir formüle sahip. Dudaklarına kaybettiği nemi geri kazandıran dudak koruyucu herkesin çantasında olmalı!

Blistex MedPlus Nemlendirici Dudak Koruyucu

Caudalie Vinotherapist Renkli Dudak Nemlendiricisi

Caudalie Vinotherapist Renkli Dudak Nemlendiricisi

İçeriği %96 doğal ürünlerden oluşan dudak nemlendiricisi dudaklara bakım yapıyor. Ama sadece bakım yapmakla kalmıyor, bunun yanında makyaj işlevi de görüyor. Renkli dudak nemlendiricisi her cilde uygun. Ahududu özlü nemlendirici kurumuş dudakların için ideal. 

Caudalie Vinotherapist Renkli Dudak Nemlendiricisi

Halare Aromatherapy Doğal Dudak Balmı

Halare Aromatherapy Doğal Dudak Balmı

Dudakların için yoğun nemlendirme yapan bir dudak balmı arıyorsan bu ürünü tercih edebilirsin. İçeriğinde Hindistan cevizi yağı ve Shea Butter olan balm dudakları besliyor ve bakım yapıyor. Küçük olduğu için çantana atıp istediğin her yere götürebiliyorsun.

Halare Aromatherapy Doğal Dudak Balmı

Nuxe Baume Reve De Miel Levres Dudak Kremi

Nuxe Baume Reve De Miel Levres Dudak Kremi

Çok kuru ve çatlamış dudakların varsa bu dudak kremini inceleyebilirsin. Dudaklarının nemini korumaya yardımcı olacak dudak kremi, dudak derisini besliyor. Tüm cilt tipleri kremi kullanabiliyor. Bal, propolis ve değerli yağlarla zengin içeriğe sahip krem, dudaklarını derinlemesine beslemeye yardımcı oluyor. 

Nuxe Baume Reve De Miel Levres Dudak Kremi

La Roche Posay Cicaplast Levres B5 Onarıcı Dudak Bakım Kremi

La Roche Posay Cicaplast Levres B5 Onarıcı Dudak Bakım Kremi

Kurumuş dudakların için kullanabileceğin bakım kremini her gün kullanabiliyorsun. Bu kremi kullandığında dudakların hızlıca yumuşuyor. Çevresel faktörlere karşı dudağını koruyan bakım kremi, yetişkinlerin kullanımına uygun.

La Roche Posay Cicaplast Levres B5 Onarıcı Dudak Bakım Kremi

Bioderma Atoderm Lip Balm

Bioderma Atoderm Lip Balm

Özellikle kışın dudakların çok kuruyorsa bu lip balm tam senlik. Dudaklarını yoğun şekilde nemlendiren balmın besleyici etkisi var. Çok kuruyan dudakları uzun süreli nemlendiren bir yapısı var. Bu lip balmın içinde Shea Yağı, Avokado Yağı, Soya Yağı ve Kahverengi Yosun Özü var.

Bioderma Atoderm Lip Balm

Avene Cicalfate Levres Çatlamış Dudaklar İçin Balsam

Avene Cicalfate Levres Çatlamış Dudaklar İçin Balsam

Çatlamış dudaklar için etkili balsam dudakları nemlendirirken besliyor. Uzun süre boyunca dudaklarını koruyan balsamı yetişkinlerin yanında bebek ve çocuklar da kullanabiliyor. Cildi besleyen ve yoğun bakım veren balsam dudak nemlendiricisi olarak etkin bir bakım sunuyor. 

Avene Cicalfate Levres Çatlamış Dudaklar İçin Balsam

Burts Bees Tinted Lip Balm

Burts Bees Tinted Lip Balm

Renkli dudak kremi hem koruyucu hem renk verici. Mercan çiçeği rengindeki balm, dudaklarını soğuk ve kuru havaya karşı savunuyor. Dudak bakımında ideal bir ürün olan balmın doğal bir içeriği var. Dudakları nemlendiren balm besleyici etkiye de sahip. Uzun süre nemlendiren balm ile dudakların yumuşacık oluyor.

Burts Bees Tinted Lip Balm

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
