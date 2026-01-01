Dudak Peelinginden Bakım Maskesine: Kuru ve Çatlayan Dudaklara Özel Bakım Ürünleri
Dudak bakımı özellikle kışın daha önemli hale geliyor. Çatlayan ve bakımsız görünen dudaklarını hızlı bir bakımla eski güzel haline döndürebilirsin. Dudaklarına iyi bir bakım yapmak istiyorsan gerekli ürünler neler bakalım mı?
Mjcare Yoğun Nemlendirici Dudak Maskesi
Dr.Jart+ Vital Hydra Solution Nemlendirici Dudak Maskesi
Blistex MedPlus Nemlendirici Dudak Koruyucu
Caudalie Vinotherapist Renkli Dudak Nemlendiricisi
Halare Aromatherapy Doğal Dudak Balmı
Nuxe Baume Reve De Miel Levres Dudak Kremi
La Roche Posay Cicaplast Levres B5 Onarıcı Dudak Bakım Kremi
Bioderma Atoderm Lip Balm
Avene Cicalfate Levres Çatlamış Dudaklar İçin Balsam
Burts Bees Tinted Lip Balm
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
