Dudak Peelinginden Bakım Maskesine: Kuru ve Çatlayan Dudaklara Özel Bakım Ürünleri

Dudakların için yoğun nemlendirme yapan bir dudak balmı arıyorsan bu ürünü tercih edebilirsin. İçeriğinde Hindistan cevizi yağı ve Shea Butter olan balm dudakları besliyor ve bakım yapıyor. Küçük olduğu için çantana atıp istediğin her yere götürebiliyorsun.

Halare Aromatherapy Doğal Dudak Balmı