onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Güzellik
Leke Görünümü Olan Ciltlerin Bayılacağı Temizleme Jelleri

etiket Leke Görünümü Olan Ciltlerin Bayılacağı Temizleme Jelleri

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
24.09.2025 - 16:03

Yüz temizleme jelleri, ciltte leke sorunu yaşayanların kurtarıcısı. Güneş ya da hormonal değişiklikler derken yüzde lekeler ortaya çıkabiliyor. Temizleme jelleri işte bu leke görünümünü azaltmaya yardımcı oluyor. Hangi temizleme jelleri ile cildini daha pürüzsüz hale getirebilirsin bakalım mı?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

La Roche Posay Mela B3 Koyu Leke Karşıtı Temizleme Jeli

La Roche Posay Mela B3 Koyu Leke Karşıtı Temizleme Jeli

Koyu leke karşıtı temizleme jeliyle cildine çok iyi bakabilirsin. Bu temizleme jelinin içinde Melasyl ve Niasinamid bulunuyor. Yüz, boyun, dekolte ve ellerde kullanılabilen jeli cildiniz etkili şekilde temizliyor. Bu jeli düzenli kullandıktan sonra cildin de aydınlanıyor. Temizleme jelinin köpüksü bir yapısı var, yani uygulaması oldukça rahat. Cildini arındıracak jeli hassas bir cildin varsa da kullanabiliyorsun.

La Roche Posay Mela B3 Koyu Leke Karşıtı Temizleme Jeli

Bioderma Pigmentbio Foaming Cream

Bioderma Pigmentbio Foaming Cream

Sadece temizlemeyen aynı zamanda peeling de yapan bu jel, leke sorunu yaşayan ciltlere özel üretilmiş. Temizleme jelinin tek etkisi temizlik değil, bunun yanında cildi eşitlemeye ve aydınlatmaya yardımcı oluyor. Peeling etkisiyle cildini tertemiz yapıyor. Leke eğilimli bir cildin varsa bu ürünü dene deriz!

Bioderma Pigmentbio Foaming Cream

İdea Derma Glikolik Asit Yüz Yıkama Köpüğü

İdea Derma Glikolik Asit Yüz Yıkama Köpüğü

İdea yüz yıkama köpüğü %5 Glikolik asit içeriyor. Normal-karma ya da yağlı ciltlerin kullanabileceği yüz yıkama köpüğünün içinde ayrıca aloe vera, Pro-vitamin B5 var. Bunlar sayesinde cilde bakım da sağlıyor. Cildinin daha taze ve parlak görünmesini sağlayan köpük, cildin için dış etkilere karşı kalkan görevi görüyor. 

İdea Derma Glikolik Asit Yüz Yıkama Köpüğü

Cream Co. Hyaluronic Acid Glow Jelly Cleanser

Cream Co. Hyaluronic Acid Glow Jelly Cleanser

Etkili bir temizleyici arıyorsan bu ürüne bakabilirsin. Cildinde kalan güneş koruyucu, kir ve yağ artıklarını bu ürün sayesinde temizleyebiliyorsun. Nazik şekilde cildi temizleyen jel temizleyici cildini dış etkilere karşı savunuyor. Cildi temizlemenin yanında kırışıklık karşıtı bakım da yapıyor. Hangi cilt tipine sahip olursan ol bu temizleyiciyi kullanabiliyorsun. 

Cream Co. Hyaluronic Acid Glow Jelly Cleanser

Ludita Lekeli Ciltler için Hibiscus Özlü Arındıcı Yüz Yıkama Jeli

Ludita Lekeli Ciltler için Hibiscus Özlü Arındıcı Yüz Yıkama Jeli

Lekeli bir cildin varsa kullanabileceğin bir temizleyici bu. İçeriğinde hibiscus olan yüz yıkama jeli cildinde bulunan kir ve yağı derinlemesine temizliyor. Bu sayede ciltte siyah nokta ve yağlı gözenek oluşumun önüne geçmeye çalışır. Lekeli ciltler üzerinde etkili yüz yıkama jeli boya içermiyor.

Ludita Lekeli Ciltler için Hibiscus Özlü Arındıcı Yüz Yıkama Jeli

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dermoskin Be Bright Lekeli Ciltler için Yüz Yıkama Jeli

Dermoskin Be Bright Lekeli Ciltler için Yüz Yıkama Jeli

Lekeli cildin varsa yüz yıkama jeli kullanman gerekiyor. Cildini nazikçe temizleyen yüz yıkama jeliyle cildinin tonu daha aydınlık hale geliyor. Temizlemenin yanında cildi nemlendirmeye de yardımcı oluyor. Günde 2 kez kullanabileceğin yüz yıkama jeli ile cildin çok daha pürüzsüz oluyor. 

Dermoskin Be Bright Lekeli Ciltler için Yüz Yıkama Jeli

Loreal Paris Bright Reveal Spot Fading Serum İçerikli Temizleme Jeli

Loreal Paris Bright Reveal Spot Fading Serum İçerikli Temizleme Jeli

Cildini fazla sebumdan arındıran temizleme jelini kullandığında cildin hem pürüzsüzleşiyor hem de parlıyor. Cildi aydınlatan temizleme jelini hassas ve düzesiz cilde sahip olanlar kullanabiliyor. İçeriğinde Niasinamid ve Salisilik Asit olan temizleme jelini sabah ve akşam masaj yaparak cilde uygulamak mümkün.

Loreal Paris Bright Reveal Spot Fading Serum İçerikli Temizleme Jeli

Bioxcin Acnium Akneye Eğilimli Ciltler İçin Temizleme Jeli

Bioxcin Acnium Akneye Eğilimli Ciltler İçin Temizleme Jeli

Bitkisel içeriğe sahip olan temizleme jeli, cildini temizlemek için ideal jellerden. Niasinamid içeriğiyle cilde mat bir görünüm veriyor. Karma ya da yağlı bir cildin varsa temizliğinde bu ürünü kullanman mümkün. Ciltteki sebumu dengeleyen yüz yıkama jeli cildini nazikçe temizliyor. İçeriğinde bulunan termal su ise cildini nemlendiriyor. 

Bioxcin Acnium Akneye Eğilimli Ciltler İçin Temizleme Jeli

Ducray Keracnyl Yağlı Ciltler İçin Temizleme Jeli

Ducray Keracnyl Yağlı Ciltler İçin Temizleme Jeli

Yağlı ve düzensiz bir cildin varsa bu temizleme jelini kullanabilirsin. 9 yaşından itibaren herkesin kullanımına uygun bir jel. Yüz, göz çevresi ve vücut için kullanılabiliyor. Cildi nazikçe temizleyerek fazla sebumu ve kirleri ciltten arındıran temizleme jeli ile cildin çok daha pürüzsüz görünüyor. İçeriği sayesinde cildi güzelce temizleyen bir yapısı var. 

Ducray Keracnyl Yağlı Ciltler İçin Temizleme Jeli

Veela Leke Karşıtı Yüz Temizleme Jeli

Veela Leke Karşıtı Yüz Temizleme Jeli

Cilde parlaklık veren temizleme jeliyle hem cildini temizliyorsun hem de parlak görünmesini sağlıyorsun. Günlük yüz temizliğinde kullanabileceğin temizleme jeli cildine tazelik sağlıyor. Cildindeki gözenekler çoksa bu temizleme jeliyle temizleyebilir ve cildinin daha pürüzsüz olmasını sağlayabilirsin.

Veela Leke Karşıtı Yüz Temizleme Jeli

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın