Leke Görünümü Olan Ciltlerin Bayılacağı Temizleme Jelleri
Yüz temizleme jelleri, ciltte leke sorunu yaşayanların kurtarıcısı. Güneş ya da hormonal değişiklikler derken yüzde lekeler ortaya çıkabiliyor. Temizleme jelleri işte bu leke görünümünü azaltmaya yardımcı oluyor. Hangi temizleme jelleri ile cildini daha pürüzsüz hale getirebilirsin bakalım mı?
La Roche Posay Mela B3 Koyu Leke Karşıtı Temizleme Jeli
Bioderma Pigmentbio Foaming Cream
İdea Derma Glikolik Asit Yüz Yıkama Köpüğü
Cream Co. Hyaluronic Acid Glow Jelly Cleanser
Ludita Lekeli Ciltler için Hibiscus Özlü Arındıcı Yüz Yıkama Jeli
Dermoskin Be Bright Lekeli Ciltler için Yüz Yıkama Jeli
Loreal Paris Bright Reveal Spot Fading Serum İçerikli Temizleme Jeli
Bioxcin Acnium Akneye Eğilimli Ciltler İçin Temizleme Jeli
Ducray Keracnyl Yağlı Ciltler İçin Temizleme Jeli
Veela Leke Karşıtı Yüz Temizleme Jeli
