Leke Görünümü Olan Ciltlerin Bayılacağı Temizleme Jelleri

Yağlı ve düzensiz bir cildin varsa bu temizleme jelini kullanabilirsin. 9 yaşından itibaren herkesin kullanımına uygun bir jel. Yüz, göz çevresi ve vücut için kullanılabiliyor. Cildi nazikçe temizleyerek fazla sebumu ve kirleri ciltten arındıran temizleme jeli ile cildin çok daha pürüzsüz görünüyor. İçeriği sayesinde cildi güzelce temizleyen bir yapısı var.

Ducray Keracnyl Yağlı Ciltler İçin Temizleme Jeli