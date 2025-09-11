onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
La Nina Hepimizi Kavurdu! Türkiye’de 50 Derece İlk Kez Resmen Ölçüldü

La Nina Hepimizi Kavurdu! Türkiye’de 50 Derece İlk Kez Resmen Ölçüldü

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.09.2025 - 10:33

Türkiye, 2025 yaz mevsimini rekor sıcaklıklarla geçirdi. Nefes bile almakta zorlandığımız, ciğerlerimiz ormanlarımızın kül olmasıyla aşırı sıcakları bu sene derinden hissettik. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, La Nina ile başlayan yazın dünyada en sıcak üçüncü yaz olduğunu dile getirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2025 yaz mevsimi dünyanın en sıcak üçüncü yazı oldu.

2025 yaz mevsimi dünyanın en sıcak üçüncü yazı oldu.

Avrupa Birliği'nin (AB) uydu izleme sistemi Copernicus İklim Değişikliği Servisi verilerine göre, geçen ay, yüzey hava sıcaklığının 16,6 dereceyle 1991-2020 ağustos ayı ortalamasının 0,49 derece üzerine çıkmasıyla küresel olarak kayıtlara geçen en sıcak üçüncü ağustos ayı oldu.

Eylül 2024-Ağustos 2025 döneminde ise sıcaklık 1991-2020 ortalamasının 0,64 derece, sanayi öncesi dönemin 1,52 derece üzerinde ölçüldü.

Avrupa'da ise en yüksek sıcaklık Türkiye'de görüldü.

Türkiye'de ilk kez resmi olarak 50 derecenin üzerinde sıcaklık görüldü.

Türkiye'de ilk kez resmi olarak 50 derecenin üzerinde sıcaklık görüldü.

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, 'Bu çok sıcak bir gün, çok sıcak bir noktaya denk geldi ama geri kalan zamanda geçen senenin ortalamasına göre daha serindik. Hatta 2023'ün ortalamasına göre de daha serindik. 

Dolayısıyla küresel olarak en sıcak üçüncü sene oldu ama ülkemizde çok sıcak bir hafta geçirdik. O hafta da çeşitli yerlerde rekorlar kırıldı fakat bir hafta çok sıcak geçti ama onun dışındaki zamanlarda geçen seneye oranla daha serindik' dedi.

Belirli bölgelerinde deniz suyu sıcaklığı normalin altında olduğunda bu duruma "La Nina" deniliyor.

Belirli bölgelerinde deniz suyu sıcaklığı normalin altında olduğunda bu duruma "La Nina" deniliyor.

Prof. Dr. Kurnaz, La Nina ve El Nino'ya dair sözlerini şöyle noktaladı:

'La Nina şu anda yok, yazın başında vardı, ama çok zayıf bir La Nina'ydı. Şimdi nötr durumdayız ve bir süre daha nötr durumda kalmaya devam edeceğiz. Belki ekim ayında hafif bir La Nina görülmeye başlayabilir. Gelecek senenin şubat ayına kadar da bu çok hafif La Nina görülmeye devam edebilir ancak şubattan sonra muhtemelen yine nötr durumlara geçeceğiz. Pasifik'te illa La Nina ya da El Nino olmak zorunda değil. Çoğunlukla beklenen durum nötr olmasıdır. Arada El Nino ya da La Nina olur. Arka planda ise sürekli artan bir küresel ısınma etkisi var. Dolayısıyla La Nina ve El Nino olmasaydı bile 2025 Haziran-Ağustos dönemi dünyada yine en sıcak üçüncü yaz olurdu.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın