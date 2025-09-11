La Nina Hepimizi Kavurdu! Türkiye’de 50 Derece İlk Kez Resmen Ölçüldü
Türkiye, 2025 yaz mevsimini rekor sıcaklıklarla geçirdi. Nefes bile almakta zorlandığımız, ciğerlerimiz ormanlarımızın kül olmasıyla aşırı sıcakları bu sene derinden hissettik. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, La Nina ile başlayan yazın dünyada en sıcak üçüncü yaz olduğunu dile getirdi.
2025 yaz mevsimi dünyanın en sıcak üçüncü yazı oldu.
Türkiye'de ilk kez resmi olarak 50 derecenin üzerinde sıcaklık görüldü.
Belirli bölgelerinde deniz suyu sıcaklığı normalin altında olduğunda bu duruma "La Nina" deniliyor.
