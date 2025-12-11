Kuzey İtalya’daki Ivrea Festivali’nde İnsanların Birbirine Attığı Yiyecek Hangisidir?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 11 Aralık Perşembe günü sorulan “Kuzey İtalya’nın Ivrea kasabasında her yıl gerçekleşen, üç gün süren ve İtalya’nın en büyük yiyecek savaşı olan festivalde binlerce insan birbirine hangisinden tonlarca atar?” sorusu izleyicilerin dikkatini çekti. İşte merak edilen cevabı…