Kütük Değil Kök: Kadının Adı Nerede Yazılacak?
“Evlilik sonrası kadının, erkeğin kütüğüne geçmesi iptal ediliyor!”
İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, kadınların evlendikten sonra otomatik olarak “erkeğin hanesine” yazılmasını, kadın-erkek eşitliğine aykırı bularak konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı.
Ve 6 Kasım 2025’te, AYM bu düzenlemenin iptalini görüşecek.
Eğer iptal kararı çıkarsa, kadınlar evlendikten sonra isterlerse kendi kütüklerinde kalabilecekler.
Basit gibi görünen ama aslında kadın kimliğini, aidiyetini ve birey olma hakkını doğrudan ilgilendiren bir karar bu.
Neden Bu Yazıyı Yazıyorum?
“Aile kalmadı!” diyenlere…
“O zaman nafaka da istemesin!” diyenlere…
Kütük Değil, Kök
