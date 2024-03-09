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Kronolojik Sırasıyla Bugüne Kadar Çıkmış Bütün Hızlı ve Öfkeli Filmleri

Kronolojik Sırasıyla Bugüne Kadar Çıkmış Bütün Hızlı ve Öfkeli Filmleri

film
efe1111
efe1111 - Onedio Üyesi
09.03.2024 - 18:03

Hızlı ve Öfkeli serisi dünyanın en popüler film serilerinden biridir. Başladığı 2001 yılından bu yana filmler milyonlarca kişi tarafından izlendi, milyarlarca hasılat elde etti ve Vin Diesel, Michelle Rodriguez ve merhum Paul Walker gibi isimlerin süper starlığa yükselmesine yardımcı oldu. Şimdiye kadar normal seride 10 film çekildi ve bunlara yan film Fast & Furious Presents eklendi: Hobbs & Shaw, iki kısa film ve Netflix'te bir animasyon TV dizisi ile tamamlandı. Serinin 11. ve söylentilere göre son filminin 2025 yılında gösterime girmesi bekleniyor. İşte efsane seriden çıkan filmlerin kronolojik sıraya göre listesi!

Kaynak: https://people.com/how-to-watch-fast-...
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1. The Fast and the Furious (2001)

1. The Fast and the Furious (2001)

Her şeyi başlatan film olan Hızlı ve Öfkeli, New York'taki yasadışı sokak yarışlarıyla ilgili 1998 tarihli bir Vibe makalesinden esinlenmiştir. Haziran 2001'de Amerika Birleşik Devletleri'nde gösterime giren filmde Walker, Diesel'in canlandırdığı sokak yarışçısı Dominic 'Dom' Toretto'nun da aralarında bulunduğu ve elektronik eşya taşıyan bir aracı kaçıran bir soygun ekibini araştırmakla görevlendirilen gizli Los Angeles polis memuru Brian O'Conner rolündeydi.

2. 2 Fast 2 Furious (2003)

2. 2 Fast 2 Furious (2003)

Dünya çapında 236 milyon dolardan fazla hasılat elde eden devam filminde, orijinal oyuncu kadrosunun çoğu rollerini tekrarlarken, Ludacris'in canlandırdığı Tej Parker, Roman Pearce (Tyrese Gibson) ve Monica Fuentes (Eva Mendes) de seride ilk kez göründüler. Film eski polis Brian'ı Miami'de, bir uyuşturucu satıcısını alaşağı etmeden önce yeniden sokak yarışları dünyasına girerken buluyor.

3. Fast & Furious (2009)

3. Fast & Furious (2009)

Diesel'in yapımcılığını üstlendiği serinin ilk filmi olan Hızlı ve Öfkeli (bazen Hızlı ve Öfkeli 4 olarak da adlandırılıyor) aslında serinin dördüncü filmi, ancak ilk iki filmden hemen sonra geçiyor. Brian ve Dom'un bir cinayet sonucu ABD'ye dönmelerinin ardından yollarının tekrar kesişmesini konu alan film ABD, Meksika, Panama ve Dominik Cumhuriyeti arasında geçiyor. Deadline'a göre dünya çapında 360 milyon dolardan fazla hasılat elde eden film, Wonder Woman'ın yıldızı Gal Gadot'un Gisele Yashar rolüyle seride ilk kez görünmesine de işaret ediyor.

4. Fast Five (2011)

4. Fast Five (2011)

Hızlı Beş'te ana çete, uyuşturucu baronuna dönüşen yozlaşmış bir işadamından 100 milyon dolar çalmak için bir soygun planlıyor ve bazı sahneler Rio de Janeiro'da çekiliyor. Dwayne Johnson ajan Luke Hobbs rolüyle serideki ilk çıkışını yapıyor. Deadline'a göre dünya çapında 626 milyon dolardan fazla hasılat elde eden film, seride sokak yarışlarına odaklanmaktan aksiyon ve soygunlara doğru bir geçişe işaret ediyor.

5. Fast & Furious 6 (2013)

5. Fast & Furious 6 (2013)

Brezilya'daki soygundan sonra ana ekip, Hobbs'tan af ve ABD'ye dönebilme karşılığında bir görev alana kadar dünyanın dört bir yanına dağılmış olarak yaşar. Kötü adam Owen Shaw rolünde Luke Evans'ın yer aldığı film dünya çapında 788 milyon dolardan fazla hasılat elde etti ve Walker'ın Kasım 2013'te ölmeden önceki yaşamında gösterime giren son Hızlı ve Öfkeli filmi oldu.

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6. The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)

6. The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)

Gösterime giren üçüncü film olan Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Drift kronolojik olarak altıncı filmdir. Oyuncu kadrosu serinin diğer filmlerinden büyük ölçüde farklı olan film, Lucas Black'in lise öğrencisi ve araba meraklısı Sean Boswell'i canlandırdığı ve Tokyo'ya yabancılaştığı ABD Deniz Kuvvetleri subayı babasının yanına gönderilmesini konu alıyor. Film ayrıca izleyicileri Sung Kang'ın Han Seoul-Oh karakteriyle tanıştırdı. Tokyo Drift dünya çapında yaklaşık 159 milyon dolar hasılat elde etti.

7. Furious 7 (2015)

7. Furious 7 (2015)

Furious 7 dünya çapında 1,5 milyar dolardan fazla hasılat elde ederek tüm zamanların en çok kazanan filmlerinden biri oldu - Box Office Mojo'ya göre 190 milyon dolar gibi cömert bir bütçeye sahip olmasına rağmen. Yedinci bölüm, ABD'de yaşayan ana karakter grubunun bir teröristin bir bilgisayar korsanlığı programını ele geçirmesini engellemelerini konu alıyor. Furious 7'de, Hızlı ve Öfkeli 6'da kısa bir cameo yapan Jason Statham, Owen'ın kardeşi Deckard Shaw rolüyle daha önemli bir şekilde yer alıyor ve ekibe sorun çıkarıyor. Film aynı zamanda Walker'ın son filmi oldu.

8. The Fate of the Furious (2017)

8. The Fate of the Furious (2017)

Tokyo Drift'ten bu yana seride Walker'ın yer almadığı ilk film olan sekizinci filmde Charlize Theron, Dom'u kendisi için çalışmaya zorlayan ve onu ekibine karşı kışkırtan Cipher adlı bir siber teröristi canlandırıyor. The Fate of the Furious 1,2 milyar dolardan fazla hasılat elde etti.

9. Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw (2019)

9. Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw (2019)

Açıkçası, Hobbs & Shaw ana seriden bağımsız bir yan üründür, ancak birkaç tanıdık sima rol almaktadır. 760 milyon dolardan fazla hasılat elde eden film, eski ajanlar Hobbs ve Deckard'ın teröristlerle mücadele etmek için Deckard'ın kız kardeşi Hattie (Vanessa Kirby) ile bir araya gelmesini konu alıyor. Idris Elba ve Helen Mirren da rol alıyor.

10. F9 (2021)

10. F9 (2021)

The Hollywood Reporter'a göre, açılış haftası sonunda 728 milyon dolardan fazla hasılat elde eden 2021 yapımı film, pandemi döneminin en büyük lansmanı oldu. F9 (a.k.a. F9: The Fast Saga), ekibin Dom'un siber terörist Cipher ile ilişkisi olan kardeşi Jakob'u durdurma çabasına odaklanıyor. John Cena, Jakob rolüyle ilk kez karşımıza çıkıyor.

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11. Fast X (2023)

11. Fast X (2023)

Fast X'te Dom, ailesini Fast Five'taki uyuşturucu baronunun oğlu Dante Reyes'ten (Jason Momoa) korumak için savaşıyor. 10. bölüm dünya çapında 719 milyon dolardan fazla hasılat elde etti ve 2025'te bir devam filmi çekilmesi planlanıyor. Collider'a göre filmin çoğu İtalya ve ABD'de geçiyor ve aksiyon dolu sekansları onu şimdiye kadar yapılmış en pahalı sekizinci film haline getirdi.

Listemiz bu kadardı. Sizin favori filminiz hangisi? Yorumlarda düşüncelerinizi belirtmekten çekinmeyin! 👇👇👇

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