Kronolojik Sırasıyla Bugüne Kadar Çıkmış Bütün Hızlı ve Öfkeli Filmleri

Furious 7 dünya çapında 1,5 milyar dolardan fazla hasılat elde ederek tüm zamanların en çok kazanan filmlerinden biri oldu - Box Office Mojo'ya göre 190 milyon dolar gibi cömert bir bütçeye sahip olmasına rağmen. Yedinci bölüm, ABD'de yaşayan ana karakter grubunun bir teröristin bir bilgisayar korsanlığı programını ele geçirmesini engellemelerini konu alıyor. Furious 7'de, Hızlı ve Öfkeli 6'da kısa bir cameo yapan Jason Statham, Owen'ın kardeşi Deckard Shaw rolüyle daha önemli bir şekilde yer alıyor ve ekibe sorun çıkarıyor. Film aynı zamanda Walker'ın son filmi oldu.