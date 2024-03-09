Kronolojik Sırasıyla Bugüne Kadar Çıkmış Bütün Hızlı ve Öfkeli Filmleri
Kronolojik Sırasıyla Bugüne Kadar Çıkmış Bütün Hızlı ve Öfkeli Filmleri
Kaynak: https://people.com/how-to-watch-fast-...
Hızlı ve Öfkeli serisi dünyanın en popüler film serilerinden biridir. Başladığı 2001 yılından bu yana filmler milyonlarca kişi tarafından izlendi, milyarlarca hasılat elde etti ve Vin Diesel, Michelle Rodriguez ve merhum Paul Walker gibi isimlerin süper starlığa yükselmesine yardımcı oldu. Şimdiye kadar normal seride 10 film çekildi ve bunlara yan film Fast & Furious Presents eklendi: Hobbs & Shaw, iki kısa film ve Netflix'te bir animasyon TV dizisi ile tamamlandı. Serinin 11. ve söylentilere göre son filminin 2025 yılında gösterime girmesi bekleniyor. İşte efsane seriden çıkan filmlerin kronolojik sıraya göre listesi!
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1. The Fast and the Furious (2001)
2. 2 Fast 2 Furious (2003)
3. Fast & Furious (2009)
4. Fast Five (2011)
5. Fast & Furious 6 (2013)
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6. The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)
7. Furious 7 (2015)
8. The Fate of the Furious (2017)
9. Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw (2019)
10. F9 (2021)
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11. Fast X (2023)
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