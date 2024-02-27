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Anne Hathaway ve Jake Gyllenhaal, Netflix Yapımı 'Beef' Dizisinin 2. Sezonu İçin Yeniden Bir Araya Gelebilir

Anne Hathaway ve Jake Gyllenhaal, Netflix Yapımı 'Beef' Dizisinin 2. Sezonu İçin Yeniden Bir Araya Gelebilir

dizi yeni dizi Netflix
efe1111
efe1111 - Onedio Üyesi
27.02.2024 - 12:06

Beef ikinci sezon için geri dönmeye hazırlanıyor ve Deadline, dizinin yaratıcısı Lee Sung Jin'in bir sonraki hikayenin oyuncu kadrosunu şimdiden bir araya getirdiğini bildirdi. Charles Melton ve Cailee Spaeny, başarılı Netflix komedisinin gelecek bölümlerinde başka bir çiftle rekabete girmeye hazırlanırken, birkaç yeni karakteri canlandırmaları için gözleniyor.

Kaynak: https://collider.com/beef-season-2-ca...
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Öte yandan, Jake Gyllenhaal ve Anne Hathaway'in de Beef'in ikinci sezonunda rol almaları için çember içine alınmaları, Jin'in beğenilen dizisinin geri dönüşü için bahisleri yükseltiyor, ancak dizinin öncülü bu sefer farklı görünecek.

Öte yandan, Jake Gyllenhaal ve Anne Hathaway'in de Beef'in ikinci sezonunda rol almaları için çember içine alınmaları, Jin'in beğenilen dizisinin geri dönüşü için bahisleri yükseltiyor, ancak dizinin öncülü bu sefer farklı görünecek.

Beef'in ikinci sezonu, ilk sezonda görülenlerden uzaklaşarak, birbirleri arasında kan davası başlatan iki çifti takip etmeyi tercih edecek.

Yeni bölümlerin çekimlerine bu yıl içinde başlanacak ve Netflix ile A24 başarılı işbirliklerinin bir başka sezonunu üretmeye hazırlanıyor.

Yeni bölümlerin çekimlerine bu yıl içinde başlanacak ve Netflix ile A24 başarılı işbirliklerinin bir başka sezonunu üretmeye hazırlanıyor.

Dizi, içinde bulunduğumuz ödül sezonunda büyük beğeni topladı ve başlangıçta sınırlı bir dizi olması planlanmış olsa da, Beef'in yayınlandıktan sonra elde ettiği başarı, yapım şirketlerini dizinin yeni bir bölümüyle devam etmeye ikna etti.

Jake Gyllenhaal bundan sonra Prime Video'nun Patrick Swayze ve Kelly Lynch'in başrollerini paylaştığı 1989 yapımı aksiyon klasiği Road House versiyonunda izleyici karşısına çıkacak.

Jake Gyllenhaal bundan sonra Prime Video'nun Patrick Swayze ve Kelly Lynch'in başrollerini paylaştığı 1989 yapımı aksiyon klasiği Road House versiyonunda izleyici karşısına çıkacak.

Doug Liman'ın yönettiği film, eski bir karma dövüş sanatları dövüşçüsünün Florida Keys'de bir yerde çalışmaya başlamasını konu alacak.

Öte yandan Cailee Spaeny son olarak Sofia Coppola'nın yönettiği ve popüler kültür figürü Elvis Presley (Jacob Elordi) ile arasındaki ilişkiyi konu alan Priscilla adlı dramada rol aldı.

Öte yandan Cailee Spaeny son olarak Sofia Coppola'nın yönettiği ve popüler kültür figürü Elvis Presley (Jacob Elordi) ile arasındaki ilişkiyi konu alan Priscilla adlı dramada rol aldı.

Sözleşmelerin imzalanması halinde iki oyuncu Beef'in ikinci sezonunda rol almaya hazırlanacak. Dizi gerçekten çok zengin bir kadroya sahip olacak gibi görünüyor.

Beef'in ikinci sezonu ilk bölümdekinden farklı bir hikaye izleyecek olsa da, dizinin önceki sezonundan da bahsetmezsek olmaz.

Beef'in ikinci sezonu ilk bölümdekinden farklı bir hikaye izleyecek olsa da, dizinin önceki sezonundan da bahsetmezsek olmaz.

İlk sezon Danny Cho (Steven Yeun) ve Amy Lau'nun (Ali Wong) etrafında şekilleniyordu. Arabalarını neredeyse birbirlerine çarptıktan sonra, karakterler birbirlerine karşı sağlıksız bir saplantı geliştirmişlerdi.

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Bu kulağa romantik bir komedinin başlangıcı gibi gelse de, aslında dizinin başrollerini beklenmedik bir yolculuğa çıkaracak bir kan davasının başlangıcıydı.

Bu kulağa romantik bir komedinin başlangıcı gibi gelse de, aslında dizinin başrollerini beklenmedik bir yolculuğa çıkaracak bir kan davasının başlangıcıydı.

Beef'in ikinci sezonu da, iki çift arasında yeni bir rekabetin başlamasıyla gelecek bölümlerinde bize eminiz çok ilginç şeyler sunacak.

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