Anne Hathaway ve Jake Gyllenhaal, Netflix Yapımı 'Beef' Dizisinin 2. Sezonu İçin Yeniden Bir Araya Gelebilir
Anne Hathaway ve Jake Gyllenhaal, Netflix Yapımı 'Beef' Dizisinin 2. Sezonu İçin Yeniden Bir Araya Gelebilir
Kaynak: https://collider.com/beef-season-2-ca...
Beef ikinci sezon için geri dönmeye hazırlanıyor ve Deadline, dizinin yaratıcısı Lee Sung Jin'in bir sonraki hikayenin oyuncu kadrosunu şimdiden bir araya getirdiğini bildirdi. Charles Melton ve Cailee Spaeny, başarılı Netflix komedisinin gelecek bölümlerinde başka bir çiftle rekabete girmeye hazırlanırken, birkaç yeni karakteri canlandırmaları için gözleniyor.
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Öte yandan, Jake Gyllenhaal ve Anne Hathaway'in de Beef'in ikinci sezonunda rol almaları için çember içine alınmaları, Jin'in beğenilen dizisinin geri dönüşü için bahisleri yükseltiyor, ancak dizinin öncülü bu sefer farklı görünecek.
Yeni bölümlerin çekimlerine bu yıl içinde başlanacak ve Netflix ile A24 başarılı işbirliklerinin bir başka sezonunu üretmeye hazırlanıyor.
Jake Gyllenhaal bundan sonra Prime Video'nun Patrick Swayze ve Kelly Lynch'in başrollerini paylaştığı 1989 yapımı aksiyon klasiği Road House versiyonunda izleyici karşısına çıkacak.
Öte yandan Cailee Spaeny son olarak Sofia Coppola'nın yönettiği ve popüler kültür figürü Elvis Presley (Jacob Elordi) ile arasındaki ilişkiyi konu alan Priscilla adlı dramada rol aldı.
Beef'in ikinci sezonu ilk bölümdekinden farklı bir hikaye izleyecek olsa da, dizinin önceki sezonundan da bahsetmezsek olmaz.
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Bu kulağa romantik bir komedinin başlangıcı gibi gelse de, aslında dizinin başrollerini beklenmedik bir yolculuğa çıkaracak bir kan davasının başlangıcıydı.
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