Anne Hathaway ve Jake Gyllenhaal, Netflix Yapımı 'Beef' Dizisinin 2. Sezonu İçin Yeniden Bir Araya Gelebilir

Beef ikinci sezon için geri dönmeye hazırlanıyor ve Deadline, dizinin yaratıcısı Lee Sung Jin'in bir sonraki hikayenin oyuncu kadrosunu şimdiden bir araya getirdiğini bildirdi. Charles Melton ve Cailee Spaeny, başarılı Netflix komedisinin gelecek bölümlerinde başka bir çiftle rekabete girmeye hazırlanırken, birkaç yeni karakteri canlandırmaları için gözleniyor.