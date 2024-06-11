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Kredi Kartı Kullanmaya Yeni Başlayacak Öğrenciler İçin 8 Etkili Tüyo

Kredi Kartı Kullanmaya Yeni Başlayacak Öğrenciler İçin 8 Etkili Tüyo

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
11.06.2024 - 17:24

Üniversite, yeni insanlarla tanışmak, farklı ortamlar keşfetmek ve birçok yeni deneyim kazanmak anlamına gelir. Her yıl pek çok genç, yükseköğretim ve lisans eğitimi için üniversite hayatına adım atar. Kimi öğrenciler kazandıkları üniversiteye yakın olmak için yurtlara taşınırken, kimileri ise şehir değiştirir. 

Ancak, aileleriyle yaşasalar da ayrı yaşasalar da eğitim sürecinde birçok yeni ihtiyaçla karşılaşacakları kesindir. Bu nedenle, ilk defa kredi kartı kullanacak öğrenciler için basit ama etkili bilgiler içeren bir liste hazırladık. Kredi kartı nasıl seçilir? Kart limiti nasıl belirlenir? Bu soruların yanıtları ve daha fazlası için içeriğimize buyrun!

1. Kredi kartının çalışma prensibini öğrenin!

Kredi kartları, harcamalarınız için size belirli bir limit dahilinde borç para sağlar. Bu özellikleriyle özellikle acil durumlarda oldukça kullanışlıdırlar. Ancak, bu borcu geri ödemeniz gerektiğini unutmamalısınız. Kredi kartı kullanmaya başladığınızda her ay harcamalarınız için bir hesap kesim tarihi belirlenir. Bu tarih geldiğinde, son ödeme tarihine kadar kredi kartıyla yaptığınız harcamaları bankaya ödemeniz gerekir.

2. Son ödeme tarihlerini kaçırmayın.

Her ay yaptığınız harcamaların bir hesap kesim tarihi olur. Bu tarihten sonra ödemelerinizi yapmanız için belirli bir süre verilir. Bu sürenin sonundaki tarih ise kredi kartınızın son ödeme tarihidir. Ödemelerinizi bu tarihe kadar yapmanız çok önemlidir. Böylece, gecikme faizi ödemekten kurtulursunuz. Ayrıca, zamanında yapılan ödemeler kredi puanınızı artırır. Kredi puanınızın yüksek olması, ileride iş hayatına atıldığınızda veya kendi paranızı kazandığınızda uygun faiz oranlı kredi fırsatlarından yararlanmanızı sağlar.

3. Hesap kesim tarihinizi belirleyin.

Kredi kartına başvururken hesap kesim tarihinizi de belirlemeniz gerekir. Bu tarihler, başvurunuz sırasında bankanız tarafından size sunulur. Yukarıda belirtildiği gibi, kredi kartınızdan yaptığınız harcamaları bu tarihten itibaren bankaya ödemeniz gerekecektir. Bu nedenle hesap kesim tarihinizi belirlerken, harçlık, burs gibi gelir kaynaklarınızın hesabınıza yatma zamanını göz önünde bulundurmalısınız. Böylece ödemelerinizi daha rahat yapabilirsiniz.

4. Limitinizi belirlerken bütçenize uygun ilerleyin.

Kart başvurusu sırasında düşünmeniz gereken bir diğer konu da harcama limitinizdir. Belirlediğiniz limit, kredi kartından yapabileceğiniz en yüksek harcama tutarıdır. Kredi kartı kullanmaya yeni başlayacağınızı varsayarak, ilk yıl için gelirinizin iki katını aşmayacak bir limit belirlemenizi öneriyoruz.

5. Ekstrenizde yer alan ödemeniz gereken borç kalemlerini tanıyın.

Hesap kesim tarihinizde bankanızdan gelen e-posta veya internet bankacılığı üzerinden aylık hesap ekstrenizi görebilirsiniz. Ekstrede toplam borcunuz, dönem borcunuz ve asgari ödeme miktarınız belirtilir. Toplam borcunuz, kredi kartı kullanmaya başladığınızdan itibaren bankaya olan toplam borcunuzdur. Dönem borcunuz, o ay içinde yaptığınız harcamalardan oluşur. Asgari ödeme tutarı ise kartınızı kullanmaya devam edebilmek için her ay ödemeniz gereken minimum ödeme miktarıdır.

6. Dönem borcunuzun tamamını ödeyin.

Dönem borcunuz için belirlenen asgari tutarı ödediğinizde akdi faiz uygulanır ve bir sonraki ay ödemeniz gereken tutarda bir artış olur. Borcunuzu hiç ödemediğinizde ise gecikme faizi uygulanır. Akdi faiz gecikme faizine oranla daha düşüktür. Ancak, eğer mümkünse asgari tutar yerine dönem borcunuzun tamamını ödemeye çalışın. Böylece biriken faizlerle borcunuz artmaz ve kredi kartı kullanmanın size maliyeti olmaz.

7. Kredi kartının avantajlı fırsatlarından yararlanın.

Kredi kartı tipini seçerken öncelikle öğrencilere özel sunulan kredi kartları arasından seçim yapmalısınız. Bu kartlar genellikle yıllık abonelik ücreti gerektirmez ve öğrenci bütçesine uygundur. Ayrıca harcamalarınıza uygun avantajlar sunan kredi kartlarına yönelin.

Örneğin, yıllık üyelik bedeli olmayan Bonus Genç, öğrencilere birçok avantaj sağlar. Bonus ayrıcalıklarıyla yeme-içmeden eğlenceye, Steam oyunlarından e-ticarete, giyimden elektronik ürünlere kadar birçok kategoride uygun taksit seçenekleri sunar. Mobil, internet bankacılığı, kredi kart uygulaması veya banka şubelerinden kredi kartı başvurunuzu yapabilirsiniz.

8. Kartınızı kullanmadan önce geçici şifrenizi değiştirin.

Başvurunuzu tamamlayıp kartınızı teslim aldıktan sonra, size geçici bir kart şifresi verilir. Bu şifreyi yalnızca sizin bileceğiniz başka bir şifre ile değiştirmelisiniz. Bu noktada internet bankacılığı, mobil bankacılık hizmetlerinden veya bankanızın müşteri iletişim merkezinden destek alabilirsiniz. Doğum tarihiniz veya ardışık sayılardan oluşan, kolay tahmin edilebilecek bir şifre yerine bulunması zor bir şifre oluşturun. Ayrıca, şifrenizi kimseyle paylaşmayın. Böylece güvenliğinizi en üst seviyede tutabilirsiniz.

Artık kredi kartı başvurusu yapmadan önce dikkat etmeniz gerekenleri biliyorsunuz. İhtiyacınıza özel kredi kartına başvurabilir, hesap kesim ve son ödeme tarihinizi uygun limitlerle belirleyebilirsiniz.

Bunları öğrendiyseniz kredi kartı kullanımına başlayabilirsiniz!

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