Köpeği Ünlenince Geri İstedi: Bakan Kişileri Tehdit Etti
Geçtiğimiz haftalarda TikTok’ta paylaşılan bir video 30 milyonu aşkın görüntülenme aldı ve tüm sosyal mecralarda paylaşılmaya başladı. Videoda dünyalar tatlısı Boncuk adındaki bir köpeğin kendisinin bakımını üstlenen Fatma Arat’la oyun oynadığı anlar yer alıyordu. Boncuk, Fatma Arat’ı görünce sevinçten adeta kendinden geçiyordu. Sevimli anlar karşısında tebessüm etmemek elde değildi. Ancak Fatma Arat, Boncuk’un ünlenmesiyle birlikte eski sahibi tarafından tehdit edildiğini dile getirerek yardım istedi.
İşte detaylar…
Önce Boncuk’un ünlendiği o meşhur videoyu izleyelim 👇
Fatma Arat, Boncuk’un eski sahibinin kendileriyle iletişime geçtiğini ve köpeği geri vermeleri için tehdit ettiğini dile getirdi.
Ardından ise sosyal medya kullanıcılarından destek geldi.👇
Olayın sosyal medyada büyümesiyle Fatma Arat’tan müjdeli haber geldi.
