Köpeği Ünlenince Geri İstedi: Bakan Kişileri Tehdit Etti

Elif Sude Yenidoğan
22.01.2026 - 20:56

Geçtiğimiz haftalarda TikTok’ta paylaşılan bir video 30 milyonu aşkın görüntülenme aldı ve tüm sosyal mecralarda paylaşılmaya başladı. Videoda dünyalar tatlısı Boncuk adındaki bir köpeğin kendisinin bakımını üstlenen Fatma Arat’la oyun oynadığı anlar yer alıyordu. Boncuk, Fatma Arat’ı görünce sevinçten adeta kendinden geçiyordu. Sevimli anlar karşısında tebessüm etmemek elde değildi. Ancak Fatma Arat, Boncuk’un ünlenmesiyle birlikte eski sahibi tarafından tehdit edildiğini dile getirerek yardım istedi.

İşte detaylar…

Önce Boncuk’un ünlendiği o meşhur videoyu izleyelim 👇

Fatma Arat, Boncuk’un eski sahibinin kendileriyle iletişime geçtiğini ve köpeği geri vermeleri için tehdit ettiğini dile getirdi.

“Eski sahibi Boncuk’u almak için annemi ve bizi tehdit ediyor. Boncuk’u geçici olarak oradan almak zorunda kaldım maalesef. İyi giden her şeye düşmansınız. Aylardır yokken haberde görünce birden onun köpeği oldu kıymete bindi. Biz onu bulduğumuzda kendisi neredeydi, Boncuk yol ortasında yağmurun altında doğum yaparken 2 yavrusunu kaybetmişti. Aşılarını, kısırlaştırmasını, bakımını, mamasını, kalacak yerini annem yaptı aylarca kendi yoktu bile. Haberlere çıkınca birden sahibi oldu kendisi gelip köpeği isteyip bizi tehdit etti. Çipi benim üzerime kayıtlı artık. Kötü niyetlisiniz çok kötüsünüz. Sırf Boncuk’u kullanmak için uğraşıyorsunuz!

Annemin başına bir şey gelirse sorumlusu odur.”

Ardından ise sosyal medya kullanıcılarından destek geldi.👇

Olayın sosyal medyada büyümesiyle Fatma Arat’tan müjdeli haber geldi.

Boncuk’un onlarda kalacağını dile getirdi.

“Eski sahibi annemin emeklerini ve senelerdir baktığını kabul etti, Boncuk onun da rızasıyla :) annemindir. (Çipi zaten bana kayıtlıydı)

Bilginize, sizi seviyoruz. 💗”

