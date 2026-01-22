Köpeği Ünlenince Geri İstedi: Bakan Kişileri Tehdit Etti

“Eski sahibi Boncuk’u almak için annemi ve bizi tehdit ediyor. Boncuk’u geçici olarak oradan almak zorunda kaldım maalesef. İyi giden her şeye düşmansınız. Aylardır yokken haberde görünce birden onun köpeği oldu kıymete bindi. Biz onu bulduğumuzda kendisi neredeydi, Boncuk yol ortasında yağmurun altında doğum yaparken 2 yavrusunu kaybetmişti. Aşılarını, kısırlaştırmasını, bakımını, mamasını, kalacak yerini annem yaptı aylarca kendi yoktu bile. Haberlere çıkınca birden sahibi oldu kendisi gelip köpeği isteyip bizi tehdit etti. Çipi benim üzerime kayıtlı artık. Kötü niyetlisiniz çok kötüsünüz. Sırf Boncuk’u kullanmak için uğraşıyorsunuz!

Annemin başına bir şey gelirse sorumlusu odur.”