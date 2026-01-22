onedio
e-Devlet'e Bakım Çalışması Nedeniyle 8 Saat Girilemeyecek

Hakan Karakoca
22.01.2026 - 20:34

Milyonlarca vatandaşın kimlik bilgisi, vergi borcu, soy ağacı ve ceza sorgulaması gibi işlemlerini yürüttüğü e-Devlet Kapısı’nda kritik bir karar açıklandı. Hafta sonu işleri olanlar için dikkat çeken bir uyarı geldi: Belirli saatler arasında sisteme erişim sağlanamayabilir! İşte gündemdeki 8 saatlik kesintinin ayrıntıları...

Altyapı bakım çalışması yapılacağı duyuruldu.

Türkiye’nin en büyük dijital hizmet ağlarından e-Devlet, bu hafta sonu büyük bir bakım çalışması için kapanıyor. Yetkililer, devasa altyapı operasyonu öncesi vatandaşları olası aksaklıklara karşı uyardı.

Bakım çalışması ne zaman yapılacak?

Gece yarısı başlayacak bakım çalışması 8 saat sürecek. 24 Ocak’ı 25 Ocak’a bağlayan gece 00:00’dan 25 Ocak sabahı 08:00’e kadar e-Devlet’e sağlıklı erişim mümkün olmayacak.

