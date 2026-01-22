e-Devlet'e Bakım Çalışması Nedeniyle 8 Saat Girilemeyecek

Milyonlarca vatandaşın kimlik bilgisi, vergi borcu, soy ağacı ve ceza sorgulaması gibi işlemlerini yürüttüğü e-Devlet Kapısı’nda kritik bir karar açıklandı. Hafta sonu işleri olanlar için dikkat çeken bir uyarı geldi: Belirli saatler arasında sisteme erişim sağlanamayabilir! İşte gündemdeki 8 saatlik kesintinin ayrıntıları...