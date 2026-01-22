onedio
Fiyat Öğrenmek İsteyen Aileye 5 Bin TL Randevu Ücreti Çıkaran Özel Okul Gündem Oldu

Fiyat Öğrenmek İsteyen Aileye 5 Bin TL Randevu Ücreti Çıkaran Özel Okul Gündem Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.01.2026 - 17:21

Özel okul fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Fiyatlar uçup giderken X yapılan bir paylaşım ise gündem oldu. '@hnnddee' isimli kullanıcı bir ailenin çocuğu için özel okuldan fiyat almak istediğini ancak aradıklarını okulun randevu ücreti çıkardığını ileri sürdü. Kullanıcının iddiasına göre istenen randevu ücreti 5 bin TL. İstenen ücret sosyal medyayı ikiye böldü. Kullanıcılarda bazıları fiyatı anlamsız bulduğunu belirtirken bazısı ise randevu ücretinin olması gerektiğini dile getirdi.

O paylaşım şöyleydi:

'Arkadaşım üsküdar amerikandan da fiyat alalım diye okulu aramış. Size bir randevu oluşturup görüşelim randevu ücreti 5 bin demişler.'

Paylaşıma gelen yorumlar ise şöyle oldu:

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
