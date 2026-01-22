Fiyat Öğrenmek İsteyen Aileye 5 Bin TL Randevu Ücreti Çıkaran Özel Okul Gündem Oldu

Özel okul fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Fiyatlar uçup giderken X yapılan bir paylaşım ise gündem oldu. '@hnnddee' isimli kullanıcı bir ailenin çocuğu için özel okuldan fiyat almak istediğini ancak aradıklarını okulun randevu ücreti çıkardığını ileri sürdü. Kullanıcının iddiasına göre istenen randevu ücreti 5 bin TL. İstenen ücret sosyal medyayı ikiye böldü. Kullanıcılarda bazıları fiyatı anlamsız bulduğunu belirtirken bazısı ise randevu ücretinin olması gerektiğini dile getirdi.