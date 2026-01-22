Fiyat Öğrenmek İsteyen Aileye 5 Bin TL Randevu Ücreti Çıkaran Özel Okul Gündem Oldu
Özel okul fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Fiyatlar uçup giderken X yapılan bir paylaşım ise gündem oldu. '@hnnddee' isimli kullanıcı bir ailenin çocuğu için özel okuldan fiyat almak istediğini ancak aradıklarını okulun randevu ücreti çıkardığını ileri sürdü. Kullanıcının iddiasına göre istenen randevu ücreti 5 bin TL. İstenen ücret sosyal medyayı ikiye böldü. Kullanıcılarda bazıları fiyatı anlamsız bulduğunu belirtirken bazısı ise randevu ücretinin olması gerektiğini dile getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O paylaşım şöyleydi:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Paylaşıma gelen yorumlar ise şöyle oldu:
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın