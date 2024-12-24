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Kız İsteme Merasiminde Rahat Tavırlarıyla Olay Yaratan Damat!

Kız İsteme Merasiminde Rahat Tavırlarıyla Olay Yaratan Damat!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
24.12.2024 - 13:33

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Kız isteme merasimleri genelde heyecanlı ve gergin anlara sahne olurken, sosyal medyada viral olan bir videoda damat adayı bu algıyı tamamen yıktı. Ailesiyle birlikte gelin evine giren damat adayı, elinde telefonla yürüyüp bacak bacak üstüne atarak oturmasıyla dikkat çekti. Heyecanlı bir damat bekleyenler, bu rahat tavırları görünce adeta şaşkına döndü.

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Videoyu “Dünyanın en tuhaf nişan videosu” başlığıyla paylaşan gelin, kısa sürede büyük bir etkileşim aldı.

Videoyu “Dünyanın en tuhaf nişan videosu” başlığıyla paylaşan gelin, kısa sürede büyük bir etkileşim aldı.

Birçok kullanıcı damadın bu tavırlarını eleştirdi. Kim bilir, belki de fazla heyecandan ne yapacağını şaşırmıştır!

Birçok kullanıcı damadın bu tavırlarını eleştirdi. Kim bilir, belki de fazla heyecandan ne yapacağını şaşırmıştır!

O anlar👇📹

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Sorunu sadece damatta aramayanlar da var tabi👇

Sorunu sadece damatta aramayanlar da var tabi👇
twitter.com

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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