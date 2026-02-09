Kız Bebeklerde Zirve Değişti! 2025 Yılında Bebeklere En Çok Konulan İsimler Belli Oldu
Türkiye’de 2025 yılında bebeklere en çok konulan isimler belli oldu! Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, geçtiğimiz yıl toplam 889 bin 598 bebek dünyaya gelirken bebekler arasında ailelerin isim tercihleri de listelendi. Kız bebeklerde zirvenin sahibi bu yıl değişirken erkeklerde lider 2024 yılında olduğu gibi sabit kaldı.
2024 yılında listenin zirvesinde yer alan Defne ismi, 2025’te yerini Alya'ya bıraktı.
Erkeklerde zirvenin sahibi Alparslan oldu.
