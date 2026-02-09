onedio
Kız Bebeklerde Zirve Değişti! 2025 Yılında Bebeklere En Çok Konulan İsimler Belli Oldu

Kız Bebeklerde Zirve Değişti! 2025 Yılında Bebeklere En Çok Konulan İsimler Belli Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
09.02.2026 - 15:25

Türkiye’de 2025 yılında bebeklere en çok konulan isimler belli oldu! Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, geçtiğimiz yıl toplam 889 bin 598 bebek dünyaya gelirken bebekler arasında ailelerin isim tercihleri de listelendi. Kız bebeklerde zirvenin sahibi bu yıl değişirken erkeklerde lider 2024 yılında olduğu gibi sabit kaldı.

2024 yılında listenin zirvesinde yer alan Defne ismi, 2025'te yerini Alya'ya bıraktı.

2024 yılında listenin zirvesinde yer alan Defne ismi, 2025’te yerini Alya'ya bıraktı.

2025 yılında 8 bin 953 kız bebeğe Alya ismi verilirken bu ismi sırasıyla şu 7 bin 873 ile Defne 7 bin 692 sayısıyla Gökçe izledi.

Listenin geri kalanı şöyle;

 • Zeynep: 6.338

• Asel: 5.977

• Umay: 5.728

• Asya: 5.165

Erkeklerde zirvenin sahibi Alparslan oldu.

Erkeklerde zirvenin sahibi Alparslan oldu.

2025 yılında 7 bin 651 erkek bebeğe bu isim konulurken Göktuğ 6 bin 109, Metehan 5 bin 492 bebek için ilk tercih oldu. Listenin geri kalanı şöyle;

• Yusuf: 4.708

• Kerem: 4.154

• Miran: 3.877

• Ömer Asaf: 3.792

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
