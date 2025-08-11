Kitap Ayracı Olarak Kullandıkları Nesneleri Paylaşan Okurlar

Özellikle roman okuyucusuysanız kalın kalın kitapları tek seferde bitirmemiz mümkün olmayabiliyor. Tabii bunun için de ayraç kullanıyoruz. Ayraç olarak satılan oldukça iyi ürünler olsa da ayraç görevini üstlenen pek çok nesne de var. Bir X kullanıcısı da bunu takipçilerine sordu. Beklediğimizin üstünde tuhaf nesneler geldi.