Kitap Ayracı Olarak Kullandıkları Nesneleri Paylaşan Okurlar

Oğuzhan Kaya
11.08.2025 - 16:10

Özellikle roman okuyucusuysanız kalın kalın kitapları tek seferde bitirmemiz mümkün olmayabiliyor. Tabii bunun için de ayraç kullanıyoruz. Ayraç olarak satılan oldukça iyi ürünler olsa da ayraç görevini üstlenen pek çok nesne de var. Bir X kullanıcısı da bunu takipçilerine sordu. Beklediğimizin üstünde tuhaf nesneler geldi.

Soru şuydu;

twitter.com

Yanıtlara bakalım...

twitter.com

twitter.com

twitter.com

twitter.com
twitter.com

twitter.com

twitter.com

twitter.com

twitter.com

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
