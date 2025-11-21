Kış Aylarında Akşam Yemeği Saat Kaçta Yenmeli?
Saatler geri alındığında ve hava iş çıkışından bile önce karardığında, kış mevsimi birçok kişi için daha ağır geçebiliyor. Günler kısalıyor, geceler uzuyor ve akşam yemekleri de ister istemez geç saatlere kayabiliyor. Ancak bu değişim, bedenin doğal ritmiyle çelişebiliyor. Vücudun işleyişi tamamen ışık ve karanlık döngüsüne bağlı çalışıyor.
İşte tam da bu yüzden, kış aylarında akşam yemeği saatinin sandığından çok daha önemli bir rolü var...
Vücudun biyolojik saati, gün ışığıyla birlikte yavaşlıyor.
Geç saatlerde yemek yemek uyku ve ruh halini de etkiliyor.
Kış aylarında akşam yemeğini biraz daha erkene çekmek mantıklı olabilir.
