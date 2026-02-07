Kendinle Aran İyiyken Açılan 11 Parça
Hayatın gürültüsü bazen o kadar yükselir ki, insanın kendi sesini duyabilmesi neredeyse imkansız hale gelir. Oysa en büyük huzur, dışarıdaki tüm sesleri kısıp sadece kendi ritmine odaklandığın o nadir anlarda gizli. Kendinle barıştığın, hatalarına gülümsediğin ve sadece 'var olduğun' için mutlu olduğun o özel anlar için bir fon müziğine ne dersin?
Bu liste; sabahın ilk ışıklarında kendine verdiğin bir sözden, gecenin sessizliğinde kendinle yaptığın o en dürüst dansa kadar her ana eşlik etmek için hazırlandı.
1. Can Bonomo – Güneş
2. Multitap – Mutluyum
3. Nova Norda – Varım
4. Karsu – Bırak Beni Böyle
5. Yeni Türkü – Fırtına
6. Can Kazaz – Nereye Gidiyoruz?
7. Gaye Su Akyol – İstikrarlı Hayal Hakikattir
8. Jack Johnson – Better Together
9. Lianne La Havas – Green & Gold
10. Thievery Corporation – Lebanese Blonde
11. YÖKŞ - Özümden Çok
