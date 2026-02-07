onedio
Kendinle Aran İyiyken Açılan 11 Parça

etiket Kendinle Aran İyiyken Açılan 11 Parça

Ceren Özer
Ceren Özer
07.02.2026 - 19:01

Hayatın gürültüsü bazen o kadar yükselir ki, insanın kendi sesini duyabilmesi neredeyse imkansız hale gelir. Oysa en büyük huzur, dışarıdaki tüm sesleri kısıp sadece kendi ritmine odaklandığın o nadir anlarda gizli. Kendinle barıştığın, hatalarına gülümsediğin ve sadece 'var olduğun' için mutlu olduğun o özel anlar için bir fon müziğine ne dersin?

Bu liste; sabahın ilk ışıklarında kendine verdiğin bir sözden, gecenin sessizliğinde kendinle yaptığın o en dürüst dansa kadar her ana eşlik etmek için hazırlandı.

1. Can Bonomo – Güneş

2. Multitap – Mutluyum

3. Nova Norda – Varım

4. Karsu – Bırak Beni Böyle

5. Yeni Türkü – Fırtına

6. Can Kazaz – Nereye Gidiyoruz?

7. Gaye Su Akyol – İstikrarlı Hayal Hakikattir

8. Jack Johnson – Better Together

9. Lianne La Havas – Green & Gold

10. Thievery Corporation – Lebanese Blonde

11. YÖKŞ - Özümden Çok

Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
