Kendine Bir Pasta Seç, Hayal Kırıklığına Uğradığın Konuyu Söyleyelim!
Hayat bazen bir dilim pastadan bile daha karmaşık olabiliyor… Tatlı seçimlerin aslında iç dünyanı ele verir desek? Bu testte yapman gereken tek şey, seni en çok çeken pastayı seçmek. Seçimin, seni derinden etkileyen hayal kırıklığını ortaya çıkaracak.
Hadi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kendine bir pasta seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Seni aşk ve ilişkiler hayal kırıklığına uğratmış!
Seni dostların hayal kırıklığına uğratmış!
Seni hayat hayal kırıklığına uğratmış!
Seni, sen hayal kırıklığına uğratmışsın!
Seni ailen hayal kırıklığına uğratmış!
Seni zaman hayal kırıklığına uğratmış!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın