onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Kendi Filminizde Çalmasını İsteyeceğiniz The Beatles Şarkıları

etiket Kendi Filminizde Çalmasını İsteyeceğiniz The Beatles Şarkıları

Elifcan Kıcı
Elifcan Kıcı - Onedio Üyesi
03.09.2025 - 17:01

Hayatınız bir film olsaydı, soundtrack albümü kesinlikle The Beatles’sız olmazdı. Çünkü onların şarkıları bir dönemin ruhunu, gençliğin heyecanını ve kalplerdeki en derin duyguları taşıyor! Gelin birlikte hayali filmimizin sahnelerini kuralım ve Beatles diskografisinin efsane parçalarıyla bu filmin müziğini oluşturalım! Başlıyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Let It Be

2. Something

3. Don't Let Me Down

4. Get Back

5. Come Together

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Penny Lane

7. Ticket To Ride

8. Help!

9. Across The Universe

10. A Day In The Life

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Twist & Shout

12. Here Comes The Sun

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elifcan Kıcı
Elifcan Kıcı
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın