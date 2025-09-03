Kendi Filminizde Çalmasını İsteyeceğiniz The Beatles Şarkıları
Hayatınız bir film olsaydı, soundtrack albümü kesinlikle The Beatles’sız olmazdı. Çünkü onların şarkıları bir dönemin ruhunu, gençliğin heyecanını ve kalplerdeki en derin duyguları taşıyor! Gelin birlikte hayali filmimizin sahnelerini kuralım ve Beatles diskografisinin efsane parçalarıyla bu filmin müziğini oluşturalım! Başlıyoruz!
1. Let It Be
2. Something
3. Don't Let Me Down
4. Get Back
5. Come Together
6. Penny Lane
7. Ticket To Ride
8. Help!
9. Across The Universe
10. A Day In The Life
11. Twist & Shout
12. Here Comes The Sun
