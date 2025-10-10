Karşımıza Her Yerde Çıkan Otuz Yaş Üstü Adamlar! Türkiye’nin En Karizmatik Erkeği Kim?

Yıllardır ekranda, sahnede ya da haberlerde gördüğümüz o adamlar var ya…

Her biri kendine özgü karizması, tarzı, enerjisiyle “yakışıklı” kelimesine farklı bir anlam katıyor. Kimisi sessiz çekiciliğiyle etkiliyor, kimisi gülerken bile kalp çaldırıyor, kimisi ise yıllar geçse de hâlâ ilk günkü kadar etkileyici.

Peki Türkiye’nin en karizmatik 30 yaş üstü erkeği kim sence? Oylamaya katıl, ülkenin “karizma tahtına” oturacak ismi sen belirle!