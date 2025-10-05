onedio
Karanlık Fabrikalar: Geleceğin Üretim Devrimi

Karanlık Fabrikalar: Geleceğin Üretim Devrimi

Hüsamettin Oğuz
Hüsamettin Oğuz
05.10.2025 - 15:19

Endüstri 4.0’ın öncü kavramlarından biri olan karanlık fabrikalar, üretim dünyasında çığır açan bir dönüşümün kapılarını aralıyor. İnsan müdahalesine neredeyse hiç ihtiyaç duymadan, yapay zeka, robotik ve otomasyon teknolojileriyle 7/24 kesintisiz üretim gerçekleştiren bu tesisler, özellikle ilaç ve yaşam bilimleri gibi hassas sektörlerde devrim yaratıyor. Hata payını sıfıra indirerek hasta güvenliğini maksimize eden karanlık fabrikalar, aynı zamanda verimlilik ve çevresel sürdürülebilirlik gibi konularda da yeni standartlar belirliyor. Peki, bu fütüristik üretim modeli tam olarak nasıl çalışıyor ve hangi fırsatları sunuyor?

Karanlık fabrikalar, yalnızca teknolojik bir yenilik değil, aynı zamanda ekonomik ve toplumsal bir dönüşümün habercisi.

Karanlık fabrikalar, yalnızca teknolojik bir yenilik değil, aynı zamanda ekonomik ve toplumsal bir dönüşümün habercisi.

Yüksek kurulum maliyetleri ve siber güvenlik gibi zorluklara rağmen, bu tesisler otomotivden biyoteknolojiye kadar pek çok sektörde geleceği şekillendiriyor. Türkiye gibi genç ve dinamik bir iş gücüne sahip ülkeler için bu trend, bölgesel üretim üssü olma yolunda büyük bir potansiyel taşıyor. Ancak regülasyonlara uyum ve nitelikli insan kaynağı gibi engeller, bu dönüşümün dikkatle yönetilmesi gerektiğini gösteriyor. Bioexpo 2025’te düzenlenecek “Karanlık Fabrikalar” paneli, bu yenilikçi kavramın hem global hem de yerel ölçekteki etkilerini masaya yatırarak, sektör liderleriyle geleceğe dair bir yol haritası çizecek.

İlaç üretiminden lojistiğe, çevresel sürdürülebilirlikten yeni nesil mesleklerin doğuşuna kadar karanlık fabrikalar, yalnızca bir teknoloji meselesi değil, insanlığın yaşam kalitesini artırma fırsatı. Söyleşimizde Innovigent Consulting’in Kurucu Ortağı ve CEO’su Melda Demirdöven, karanlık fabrikaların işleyişinden avantaj ve zorluklarına, dünyadan ve Türkiye’den örneklerden gelecekteki olasılıklarına kadar kapsamlı bir bakış sundu. Uzmanların gözünden bu devrimin detaylarını keşfederken, teknolojinin insan hayatına nasıl dokunduğuna tanık olacaksınız.

+ Karanlık fabrikalar tam olarak nedir? Nasıl çalışır?

+ Karanlık fabrikalar tam olarak nedir? Nasıl çalışır?

— Karanlık fabrika, içinde ışığa bile gerek olmayan üretim tesisidir çünkü üretim tamamen robotlar, yapay zeka ve otomasyon teknolojileriyle yürütülür. İnsan müdahalesi minimumdur; dolayısıyla 7/24 kesintisiz ve aynı kaliteyle üretim yapılabilir. “Karanlık” ifadesi burada bir metafor: İnsan gözüne gerek kalmadığı için ışığa da ihtiyaç yoktur.

İlaç endüstrisinde bu kavramın önemi daha da artıyor. Çünkü ilaç üretiminde hataya yer yok; karanlık fabrikalar, insan hatasını minimuma indirerek GMP (Good Manufacturing Practice) kurallarına en üst seviyede uyumu garanti ediyor.

+ Karanlık fabrikaların en büyük avantajları ve dezavantajları neler?

— Avantajları: Kesintisiz üretim, sıfıra yakın hata oranı, yüksek verimlilik, maliyet kontrolü ve çevresel sürdürülebilirlik. İlaç özelinde en kritik avantaj, hasta güvenliği. Çünkü tek bir üretim hatası milyonlarca kişiyi etkileyebilir.

Dezavantajları: Yüksek kurulum maliyetleri, siber güvenlik riskleri ve iş gücünün yeni rollere uyum ihtiyacı. Ayrıca yaşam bilimlerinde regülasyonlar (FDA, EMA, TİTCK) çok sıkı olduğu için dönüşüm adım adım yapılmak zorunda.

+ Dünyada ve Türkiye'de karanlık fabrika kullanan şirketlerden örnekler verebilir misiniz?

— Dünyada Tesla, GE, BMW, Mercedes-Benz, Philips, Amazon gibi şirketler bu alanda öncü. Çin’de bazı elektronik üretim tesisleri tamamen karanlık modda çalışıyor. İlaç tarafında ise Novartis, Roche ve Pfizer gibi devler yapay zeka ve robotik tabanlı üretim hatlarına yatırım yapıyor. Türkiye’de otomotiv ve beyaz eşya sektörlerinde pilot uygulamalar var. İlaç sektöründe de insansız depo ve üretim yönetim sistemleri (MES) çözümleriyle “yarı karanlık” üretim süreçleri başladı. Bazı yerli üreticiler şimdiden tesislerini gelecekte tam karanlık fabrikaya dönüşecek şekilde planlıyor.

+ Hangi teknolojiler (AI, robotik vb.) karanlık fabrikaları mümkün kılıyor?

— Yapay zeka, endüstriyel robotlar, IoT, dijital ikizler, otonom lojistik sistemleri ve gelişmiş MES yazılımları bu dönüşümün temel taşları.

İlaç sektörüne özel olarak: makine ve ölçüm cihazları başta olmak üzere pek çok sistemle entegre çalışabilen üretim yönetim sistemleri (MES), gerçek zamanlı çevresel izleme sensörleri, IoT tabanlı ekipman izleme sistemleri, steril üretim için izolatör robotları, görsel kalite kontrol yapan yapay zeka kameraları öne çıkıyor. 

+ Karanlık fabrikalar istihdamı ve eğitim sistemini nasıl etkiliyor?

— Geleneksel işçilik rolleri zaman içinde azalırken yepyeni uzmanlık alanları doğuyor. Robotik Mühendisliği, Endüstri 4.0 Uzmanlığı, Veri Bilimciliği, Yapay Zeka Mühendisliği gibi meslekler bunlardan bazıları.

İlaç ve yaşam bilimleri açısından ise “operatör” rolleri veri analistlerine, teknoloji uzmanlarına ve farmasötik bilgiyle mühendisliği birleştiren hibrit mesleklere dönüşüyor. Üniversitelerin bu yüzden disiplinlerarası programlar açması kaçınılmaz.

+ Bu fabrikalar çevresel sürdürülebilirliğe nasıl katkı sağlar?

— Enerji ve hammadde kullanımı optimize edilerek karbon ayak izi ciddi oranda düşüyor. Hatalı üretim neredeyse sıfırlandığı için israf azalıyor. Özellikle ilaç sektöründe, yüksek su ve enerji tüketen üretim tesislerinde bu optimizasyon doğrudan çevreye ve halk sağlığına katkı sağlıyor.

+ Karanlık fabrikalar siber güvenlik risklerini nasıl yönetiyor?

+ Karanlık fabrikalar siber güvenlik risklerini nasıl yönetiyor?

— Artık fabrikanın kapısını kilitlemek yeterli değil çünkü tehditler dijital. Bu nedenle şirketler yapay zeka tabanlı tehdit algılama sistemleri, blockchain tabanlı veri güvenliği ve regülasyon uyumlu denetim mekanizmaları kullanıyor.

Yaşam bilimlerinde bu daha da kritik; çünkü tehlikede olan sadece üretim değil, aynı zamanda ilaçların güvenliği ve dolayısıyla insan hayatı.

+ Önümüzdeki 10 yılda karanlık fabrikalar nasıl evrilir ve hangi sektörleri etkiler?

— Otomotiv ve elektronikten sonra en çok ilaç, biyoteknoloji, gıda ve lojistik sektörleri etkilenecek. 2035’e geldiğimizde tamamen karanlık bir ilaç fabrikasında biyoteknolojik ilaçların veya gen terapilerinin üretildiğini görmek şaşırtıcı olmayacak. Bu da sadece üretim değil, doğrudan insan yaşam süresi ve kalitesi üzerinde etki yaratacak.

+ Türkiye'de karanlık fabrika trendi için fırsatlar ve zorluklar neler?

— Fırsatlar: Genç mühendislik ekosistemimiz, teknolojiye hızlı adapte olabilen iş gücü ve devlet teşvikleri. Yaşam bilimleri özelinde, Türkiye bölgesel ilaç üretim üssü haline gelebilir.

Zorluklar: Yatırım maliyetleri, nitelikli insan kaynağı eksikliği ve regülasyonların dijitalleşmeye uyum ihtiyacı. Çünkü ilaç gibi regüle sektörlerde bir teknolojiyi kurmak yetmiyor, aynı zamanda otoritelere ispat etmek de gerekiyor.

+ Bioexpo fuarındaki Karanlık Fabrikalar paneli hakkında bilgi verebilir misiniz? Konuşmacılar kimler olacak?

— Bioexpo 2025’teki “Karanlık Fabrikalar” paneli, teknoloji ve yaşam bilimlerinin kesişiminde çok güçlü bir kadroyu buluşturuyor. Moderatörlüğü Boğaziçi Üniversitesi TTO Genel Müdürü Volkan Özgüz yapacak. Konuşmacılar arasında Vimachem’den Lukasz Iskra, Lighthouse’tan Haşim Solmaz ve Innovigent’ten ben yer alıyorum. Panelde sadece teknolojiyi değil, özellikle ilaç üretimi gibi yüksek regülasyonlu sektörlerde karanlık fabrikanın ne anlama geldiğini tartışacağız. Katılımcılar geleceğin fabrikasına ve sağlığın geleceğine dair 360 derecelik bir bakış açısıyla salondan çıkacaklar.

Karanlık fabrikalar, teknolojinin üretimle buluştuğu noktada sadece bir fabrika modelinden çok daha fazlasını temsil ediyor; insan hatasını ortadan kaldırarak güvenliği, verimliliği ve sürdürülebilirliği yeniden tanımlıyor. Bioexpo 2025’teki panelde karanlık fabrikalar derinlemesine ele alınacak. 

Sayın Melda Demirdöven’e, geleceği şekillendiren fikirleri paylaştıkları için teşekkür ederim. 

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Hüsamettin Oğuz
Hüsamettin Oğuz
