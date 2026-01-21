Kar İstanbul'a Yaradı! İSKİ Verilerine Göre Baraj Doluluk Oranları Yükseldi
İSKİ verilerine göre 21 Ocak Çarşamba günü baraj doluluk oranları %25.42 olarak ölçüldü.
Artışa rağmen önceki yıllara kıyasla doluluk oranları düşük seviyede seyrediyor.
