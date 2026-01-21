onedio
Kar İstanbul'a Yaradı! İSKİ Verilerine Göre Baraj Doluluk Oranları Yükseldi

21.01.2026 - 15:39

İstanbul'da kısa süre etkili olan kar yağışları baraj doluluk oranlarını da etkiledi. Karların erimesiyle yaz aylarında kuraklık endişesi yaratan baraj doluluk oranları arttı. İSKİ Genel Müdürlüğü verilerine göre megakentte Aralık ayında %18 civarında ölçülen doluluk oranları %25'e yükseldi.

İSKİ verilerine göre 21 Ocak Çarşamba günü baraj doluluk oranları %25.42 olarak ölçüldü.

Barajların doluluk oranlarının yükselmesinde kentte etkili olan yağışlar ve karın etkili olduğu gözlemlendi. İstanbul'un en büyük su kaynaklarından Ömerli Barajı'nda doluluk oranı %35 olarak ölçüldü.

Artışa rağmen önceki yıllara kıyasla doluluk oranları düşük seviyede seyrediyor.

2025 yılının aynı tarihlerinde doluluk oranı %52 iken 2024 yılında bu oran %61 olarak ölçülmüştü.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
