Kalpten Bahsetmek: İçsel Arayışın Yolculuğu
Kalp denilince çoğu zaman aklımıza kan pompalayan organ gelir. Oysa derin tefekkürde kalpten maksat, biyolojik bir yapıdan çok daha fazlasıdır. Kalp, insanın içsel evreninde bir merkez, ruhun hassas bir latifesi, bilinç ve hissiyatın kesişim noktasıdır. Bir çam kozalağı gibi sert ve maddi değil; ince, narin ve görünmez bir latife-i rabbaniyedir. Fizyolojik kalbin, bedenin merkezi olması gibi manevi kalp de ruhun, duyguların ve latifelerin merkezidir; vicdanın ve aklın kaynağıdır.
Bazen bir melodi işittiğimizde kalbimiz çarpar, bir manzara ruhumuzu titretir, sevinç veya hüzün duyduğumuzda hislerimiz kalpte yankılanır.
İnsan çoğu zaman gözle gördüğüne inanır; oysa evrende göremediğimiz, dokunamadığımız birçok gerçeklik vardır.
