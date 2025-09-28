onedio
Kafa Karışıklığını Gidermeye Geldik: Cica Krem ile Nemlendirici Arasında Ne Fark Var?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
28.09.2025 - 16:04

Cica krem ile nemlendirici krem aynı mı diye soranlar buraya. Akıllardaki kafa karışıklığını tamamen gidermeye geldik. Bu içeriğimizde cica ile nemlendirici krem nedir onu anlatıyor, farklara değiniyoruz. Hazırsan cilt bakımı 101 içeriğimizin krem farkı serisine başlayalım!

1. Cica krem cilt dengesini desteklerken nemlendirici krem cildi nemlendirmeye odaklanır.

Cica krem, ciltte oluşan hassasiyet veya rahatsızlıkları gidermeye yönelik geliştirilmiştir. İçeriği de buna göre hazırlanmıştır. Oysa nemlendirici krem cildin su dengesini korumayı amaçlar. Aynı zamanda cildin nem seviyesini de artırır.

2. Cica krem özel bileşenler içerirken nemlendirici nemi artırıcı içeriklere sahiptir.

Cica krem ürünleri, cilt sorunlarını dengelemeye yardımcı aktif maddeler içerir. Nemlendiriciler ise su tutucu ve cildi yumuşatan içeriklerle öne çıkar. Kullanım amaçlarına göre içerikleri de farklıdır.

3. Cica krem hassas ciltliler için uykunken nemlendirici krem karma ve kuru ciltler için uygundur.

Cica krem, hassas bölgelerde etkili olurken nemlendirici kremse kuru veya nemsiz ciltlerde su kaybını önleyerek cilde konfor sağlar.

4. Cica kremin dokusu daha yoğunken nemlendirici krem hafiftir.

Cica krem, cilt yüzeyinde koruyucu bir his bırakacak yoğunluğa sahiptir. Nemlendirici krem ise genellikle  jel veya hafif krem formunda olup kolayca emilir ve gün boyu konfor sağlar.

5. Nemlendirici krem her gün kullanılabilirken cica krem her gün kullanılmaz.

Cica krem ekstra destek gereken alanlarda ve gerektiğinde kullanılır. Nemlendirici ise her gün düzenli olarak uygulanabilir, tüm cilt yüzeyine eşit şekilde dağılır.

6. Cica krem cilt yapısını desteklerken nemlendirici krem nem sağlar.

Cica krem ciltteki hassas alanlarda dengeyi artırır. Nemlendirici krem de cildin üst tabakasındaki suyu tutar ve sağlıklı görünüm verir. İkisinin işlevi ve etkisi oldukça farklıdır.

7. Her ikisinin de uygulama alanları farklılık gösterir.

Cica krem, belirli bölgelere uygulanır ve bölgesel etki sağlar. Nemlendirici ise tüm yüzeye sürülerek genel bakım sağlar. Uygulama alanı açısından farklıdırlar.

8. Cica krem ihtiyaca göre kullanılırken nemlendirici günlük kullanılır.

Cica krem ihtiyaç duyulan alanlara özel uygulanabilir. Nemlendirici kremse sabah ve akşam tüm cilde düzenli olarak uygulanabilir ve günlük bakımın vazgeçilmez adımlarından birini oluşturur.

9. Nemlendirici cilt bakım rutininin parçaısyken cica krem destek sağlar.

Cica krem, rutin bakımda ekstra destek sağlamak için kullanılabilir. Nemlendirici ise temel bakımın vazgeçilmez adımıdır ve tüm cilt tipleri için uygundur.

10. Her ikisi de birlikte kullanıldığında bütünlük sağlar.

Cica krem belirli alanlarda uygulanırken, nemlendirici tüm yüzeye uygulanır. Böylece cildin hem dengeli kalmasını hem de nemlenmesini sağlayabilirsiniz. Birlikte kullanıldıklarında bütünlük içinde bir cilt bakım rutini yapabilirsiniz.

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
Tüm içerikleri
