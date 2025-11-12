onedio
Kadınların Elinin Değdiği Şey Güzelleşiyor: Sağlıklı Beslenmeyi Sıkıcılıktan Kurtaran Gigi's

Kadınların Elinin Değdiği Şey Güzelleşiyor: Sağlıklı Beslenmeyi Sıkıcılıktan Kurtaran Gigi’s

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
12.11.2025 - 13:43

Sağlıklı olanın lezzetsiz olduğu algısını kırmak ve sağlıklı beslenmenin sıkıcı olmak zorunda olmadığını göstermek için iki kadın girişimci tarafından kurulan Gigi’s, “temiz içerik, katkısız formül, lezzetli deneyim” ilkeleriyle yola çıkıyor. 

Gigi's hem bedeni hem de ruhu besleyen, temiz içerikli, besin değeri yüksek ve gerçekten iyi hissettiren ürünlerle sağlıklı yaşamı sürdürülebilir kılmayı hedefliyor.

Gigi's'in hikayesi, sağlıklı yaşamı sürdürülebilir bir alışkanlık haline dönüştürmek üzerine kuruldu.

Gigi’s’in hikayesi, sağlıklı yaşamı sürdürülebilir bir alışkanlık haline dönüştürmek üzerine kuruldu.

Kurucular, sağlıklı beslenme tercihiyle ortaya çıkan “Ne yesek de iyi hissetsek?” sorusuna yanıt ararken, ürünlerini katkı maddesi, koruyucu ve rafine şeker içermeyen içerikler üzerinden geliştirmeye karar verdiler. 

Gigi’s, smoothie’lerden granolalara, yüksek protein barlardan çıtır atıştırmalıklara (crunchies) kadar geniş bir yelpazede ürün sunarak, “çabuk ama sağlıklı” atıştırma ihtiyacını karşılıyor.

Neden Gigi's?

Neden Gigi’s?

Çünkü;

  • Katkı maddesi, koruyucu ve rafine şeker içermez. 

  • Doğal içerikleri ve kaliteli malzemeleri sayesinde spor yapanlar, yoğun temposu olanlar ve sağlıklı yaşam stilini benimseyenler için uygundur.

  • Türkiye’den çıkan ve yerel üretimle tüketiciyle buluşan bir marka olarak yerli değer yaratır.

  • Pratik paket seçenekleriyle günün her anında “lezzet + sağlık” sunma amacı taşır.

Gigi's'in öne çıkan ürünleri arasında neler var?

Gigi's'in öne çıkan ürünleri arasında neler var?

Granola’dan atıştırmalıklara, protein barlardan smoothie’lere kadar Gigi’s'in lezzet ve içerik açısından pek çok ürünü bulunuyor.

Granola – Açai Orman Meyveli Granola

Çilek ve yaban mersini gibi meyvelerle zenginleştirilmiş badem, açai tozu ve yüksek lifli yapı ile sabah kahvaltılarında enerji verici bir seçenek olarak öne çıkıyor. Kahvaltıda yoğurtla ya da sade olarak tüketilebilecek, doğal içerikli bir alternatif.

Atıştırmalık – Peanut Butter Cake Glaze Crunchie

Gigi’s atıştırmalık serisinde yer alan bu karışım, okul çantasında, spor sonrası ya da film akşamlarında gönül rahatlığıyla tercih edilebilecek, katkısız içerikli alternatifler sunuyor. Tatlı isteğini bastırmak ama bunu daha sağlıklı bir biçimde yapmak için bir alternatif.

Yüksek Protein Bar – Açai Orman Meyveli Kolajenli Protein Bar

Spor sonrası tüketim ya da yoğun gün temposunda pratik bir protein desteği arayanlar için tasarlanmış bir bar. Kolajen içeriği ve orman meyveleri ile dikkat çekiyor. Aktif yaşam tarzına sahip, spor yapan ya da ara öğünde daha doyurucu bir alternatif arayanlara uygun.

Gigi's bugün tam 188 noktada satışta!

Gigi's bugün tam 188 noktada satışta!

Türkiye genelinde 188 satış noktasında artık Gigi’s ürünleri kolay ulaşılabilir, lezzetli ve sağlıklı bir şekilde her zaman elinizin altında!

