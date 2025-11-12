Kadınların Elinin Değdiği Şey Güzelleşiyor: Sağlıklı Beslenmeyi Sıkıcılıktan Kurtaran Gigi’s

Granola’dan atıştırmalıklara, protein barlardan smoothie’lere kadar Gigi’s'in lezzet ve içerik açısından pek çok ürünü bulunuyor.

Granola – Açai Orman Meyveli Granola

Çilek ve yaban mersini gibi meyvelerle zenginleştirilmiş badem, açai tozu ve yüksek lifli yapı ile sabah kahvaltılarında enerji verici bir seçenek olarak öne çıkıyor. Kahvaltıda yoğurtla ya da sade olarak tüketilebilecek, doğal içerikli bir alternatif.

Atıştırmalık – Peanut Butter Cake Glaze Crunchie

Gigi’s atıştırmalık serisinde yer alan bu karışım, okul çantasında, spor sonrası ya da film akşamlarında gönül rahatlığıyla tercih edilebilecek, katkısız içerikli alternatifler sunuyor. Tatlı isteğini bastırmak ama bunu daha sağlıklı bir biçimde yapmak için bir alternatif.

Yüksek Protein Bar – Açai Orman Meyveli Kolajenli Protein Bar

Spor sonrası tüketim ya da yoğun gün temposunda pratik bir protein desteği arayanlar için tasarlanmış bir bar. Kolajen içeriği ve orman meyveleri ile dikkat çekiyor. Aktif yaşam tarzına sahip, spor yapan ya da ara öğünde daha doyurucu bir alternatif arayanlara uygun.