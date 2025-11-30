Kadınların Cinsellik Hakkında Daha Sık Konuşması Gereken 11 Önemli Konu
Tabulara meydan okuyup cinsellik hakkında daha açık konuşma zamanı! Çünkü kadınlar için cinsellik sadece haz değil beden farkındalığı, sağlık ve özgüvenle de ilgili. Yani cevaplanması gereken tek soru 'Kondom ne demek?' değil! Peki, hangi konular daha fazla gündeme gelmeli? İşte kadınların cinsellik hakkında daha sık konuşması gereken 12 önemli konu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Cinsellikten haz alma konusunda cinsiyet eşitsizliği olmamalı.
2. Düzenli jinekolojik muayeneler, cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlar, HPV aşısı ve smear testi gibi konular hala yeterince konuşulmuyor.
3. "Vajina sabunla yıkanmalı mı?" ve "Vajinal akıntı normal mi?" gibi sorular sık duyulsa da net cevaplar alınmıyor.
4. Korunma yöntemleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak bilinçli seçimler yapmayı sağlar.
5. Kadınların da cinsel istekleri olur!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Cinsellikle ilgili o kadar çok yanlış bilgi var ki!
7. Mastürbasyonun kadınlar için de normal olduğu gerçeği unutulmamalı.
8. Kadınlar, partnerlerinin mutluluğunu düşünürken kendi zevklerini arka plana atmamalı.
9. Cinsellikte özgüven ve beden algısı.
10. Cinsellikten sonra hissedilen duygular da konuşulmalı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Hamilelik sırasında cinsellik hakkında birçok yanlış inanış var.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunuyum. Yazmaya ve araştırmaya duyduğum merak gençlik yıllarımdan beri hayatımın merkezinde. Eğitim hayatım boyunca edindiğim eleştirel bakış açısını, içeriklerime doğru ve güvenilir bilgi aktarmak için kullanıyorum. Onedio’da hazırladığım içeriklerde okuyuculara sadece ilginç değil, aynı zamanda anlaşılır, güvenilir, işe yarar ve güncel bilgiler sunmayı hedefliyorum. Bu doğrultuda gündelik hayatla bağlantılı, kolay tüketilebilir ama etkili içerikler üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın