Kadıköy'ün Yılbaşı Temalarıyla Ünlü Tatlıcısı Bu Yıl Süsleme Yapmadı
Kadıköy popülerliği nedeniyle yılbaşının en renkli geçtiği ilçelerden biri. İstanbul'un popüler mekanlarının bulunduğu Kadıköy her sene yeni yıla ünlü mekanlarının yılbaşı süslemeleriyle giriyor. Ancak bu mekanların en ünlüsü bu yıl yılbaşı dekorasyonu yapmadı. Geçtiğimiz yıllarda fotoğraf çektirmek için önünde uzun kuyruklar oluşan mekan bu yıl oldukça sade bir görünümle 2026'ya merhaba demeye hazırlanıyor.
Kadıköy'ün ünlü tatlıcısını her yıl insanlar beklentiyle takip ediyordu.
Ancak aktarılan bilgilere göre çevre esnaf bu süslemelerden rahatsızdı.
Gelen şikayetler üzerine ünlü tatlıcı yeni yıla her zamanki dekorasyonuyla girdi.
