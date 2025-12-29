onedio
Kadıköy'ün Yılbaşı Temalarıyla Ünlü Tatlıcısı Bu Yıl Süsleme Yapmadı

Kadıköy'ün Yılbaşı Temalarıyla Ünlü Tatlıcısı Bu Yıl Süsleme Yapmadı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
29.12.2025 - 10:10

Kadıköy popülerliği nedeniyle yılbaşının en renkli geçtiği ilçelerden biri. İstanbul'un popüler mekanlarının bulunduğu Kadıköy her sene yeni yıla ünlü mekanlarının yılbaşı süslemeleriyle giriyor. Ancak bu mekanların en ünlüsü bu yıl yılbaşı dekorasyonu yapmadı. Geçtiğimiz yıllarda fotoğraf çektirmek için önünde uzun kuyruklar oluşan mekan bu yıl oldukça sade bir görünümle 2026'ya merhaba demeye hazırlanıyor.

Kadıköy'ün ünlü tatlıcısını her yıl insanlar beklentiyle takip ediyordu.

Kadıköy'ün ünlü tatlıcısını her yıl insanlar beklentiyle takip ediyordu.

Her sene yeni bir yılbaşı konseptiyle giydirilen tarihi dükkan metrelerce kuyruğa neden oluyor, yaya trafiği dükkanın içinde ve dışında fotoğraf çektirmek isteyenlerle doluyordu.

Ancak aktarılan bilgilere göre çevre esnaf bu süslemelerden rahatsızdı.

Ancak aktarılan bilgilere göre çevre esnaf bu süslemelerden rahatsızdı.

Yaya trafiğinin artması ve uzun kuyruklar oluşması nedeniyle şikayet alan süslemelerin yapıldığı mekanın önüne fotoğraf çektirmeye giden vatandaş bu yıl umduğunu bulamadı.

Gelen şikayetler üzerine ünlü tatlıcı yeni yıla her zamanki dekorasyonuyla girdi.

Gelen şikayetler üzerine ünlü tatlıcı yeni yıla her zamanki dekorasyonuyla girdi.

İçeride yılbaşı temalı süslemeler yer alsa da gelen şikayetler nedeniyle bu yıla sade bir tasarımla giren tatlıcının Kadıköy'ün başka bir semtinde açtığı yeni şubesinde bu temayı sürdürdüğü öğrenildi.

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
